SVO empfängt SG Augst Oberzissen hofft auf Ende der Horrorbilanz Jan Müller 23.04.2026, 16:24 Uhr

i Oberzissens Maicol Oligschläger (weißes Trikot) fehlte zuletzt, im Heimspiel des SVO gegen die Augst am Sonntag ist er wieder dabei. Martin Gausmann

Der SV Oberzissen kämpft in der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen den Negativlauf. Der Aufsteiger SG Augst beeindruckt mit einer starken Offensive. Kann Oberzissen den Bann brechen und die Horrorbilanz aufhübschen?

Bis auf ein Unentschieden hat der SV Oberzissen nach der Winterpause alle Spiele verloren und stellt damit die zweitschlechteste Bilanz der gesamten Fußball-Bezirksliga Mitte in dieser Zeit. Eine weitere Chance, den Negativlauf zu stoppen und die Horrorbilanz ein wenig aufzuhübschen, erhält das Team von Trainer Eike Mund im Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen die SG Augst.







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