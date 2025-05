Weil der SV Oberzissen so eine starke Saison spielte, kann er die beiden letzten Spiele in der Bezirksliga ganz gelassen angehen. Wäre da nicht der Kampf um die Torjägerkrone von Tim Esten.

Der Klassenverbleib ist schon länger gesichert, die 40-Punkte-Marke seit vergangener Woche nun auch geknackt – der SV Oberzissen spielt eine sehr ordentliche Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte und kann nun vollkommen entspannt und ohne Druck in die letzten beiden Spiele gehen. Bereits am Freitagabend gastiert das Team von Trainer Eike Mund zum letzten Mal in der Fremde und trifft ab 19.45 Uhr auf den Viertplatzierten SV Viktoria Weitersburg.

Vergangene Woche beendete der SVO zudem den eigenen Mini-Negativlauf nach vier sieglosen Partien mit einem 2:1-Erfolg gegen Emmelshausen. „Das war nochmal wichtig, da wir die Saison nicht einfach so auslaufen lassen wollen“, meint Coach Mund und fügt hinzu: „Nach dem Weitersburg-Spiel empfangen wir noch die Mülheim-Kärlicher Reserve, die noch gegen den Abstieg spielt. Wir sind es den anderen Mannschaften im Kampf um den Klassenerhalt schuldig, die Spannung hochzuhalten, zumal wir in den vergangenen Jahren selbst das eine oder andere Mal in einer solchen Situation gesteckt haben.“

Tim Esten kämpft noch um die Torjägerkrone

Zuvor geht es aber am Freitagabend zur Viktoria nach Weitersburg, die punktgleich mit Untermosel auf einem hervorragenden vierten Tabellenplatz steht. Natürlich würde Oberzissen gerne auswärts nachlegen und die Leistung aus dem Emmelshausen-Spiel bestätigen, allerdings plagen den SVO einige Personalsorgen. So werden neben dem ohnehin verletzen Kapitän John Marc Schneider (Platzwunde) und Tobias Höper auch Maicol Oligschläger und Tim Arenz verletzt ausfallen. Ebenfalls fraglich sind die Einsätze von Offensivkraft Jannik Schneider sowie Toptorjäger Tim Esten. Letztgenannter ist im Rennen um die ligaweite Torjägerkrone auf Rang zwei abgerutscht. Der führende Jason Weber (Rübenach) ist mit 22 Toren aber für Esten (21 Toren) noch in Schlagdistanz. „Das ist schon noch eines unserer Ziele für die restlichen Partien. Wir würden Tim gerne zur Torjägerkanone verhelfen“, erklärt Mund.