Für den SV Oberzissen geht die Bezirksligasaison zu Hause los. Am Sonntag empfängt der SVO einen Aufsteiger, der eigentich gar keiner ist.

Mit einem Heimspiel am Sonntagnachmittag beginnt für den SV Oberzissen die sechste Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Um 15 Uhr empfängt das Team von Trainer Eike Mund den Aufsteiger SG Viertäler Oberwesel auf dem heimischen Rasen im Brohltal und hofft dort direkt mit einem Erfolgserlebnis in die neue Spielzeit zu starten.

Am vergangenen Wochenende schloss der SVO die Wochen der Vorbereitung mit einer gelungenen Generalprobe in der ersten Runde des Rheinlandpokals ab. Beim A-Ligisten SG Dernau/Mayschoss sicherte sich Oberzissen den Einzug in die nächste Runde durch einen hart erkämpften und doch völlig verdienten 2:1-Sieg.

Oberzissens Trainer Eike Mund zum 2:1 im Rheinlandpokal bei der SG Dernau.

„Das war der fast schon ideale Abschluss einer Vorbereitung, in der es stetig bergauf ging. Zwischendurch hatten wir bei der 1:4-Niederlage im Test bei der SG Bad Breisig und in der ersten Hälfte gegen die SG Maifeld-Elztal insgesamt drei schwache Halbzeiten nach Gang, konnten uns im Anschluss aber kontinuierlich steigern. Im Pokalspiel hat meine Mannschaft dann gemerkt, dass es in den Pflichtspielen nochmal anders zu geht.“

Der erste Gegner der neuen Saison, die SG Viertäler Oberwesel, ist auf dem Papier ein Aufsteiger, in Wirklichkeit jedoch ein alter Bekannter, der gespickt ist mit bezirksligaerfahrenen Akteuren. Nach nur einem Jahr in der A-Klasse ist der Spielgemeinschaft von der anderen Seite der Loreley der direkte Wiederaufstieg gelungen. „Dementsprechend treffen wir nicht auf einen Aufsteiger, der sich im neuen Terrain erst noch zurechtfinden muss, sondern auf einen gestandenen Gegner, den ich mit uns auf Augenhöhe sehe“, erklärt Mund.

Personell gibt es beim SVO noch Fragezeichen

Personell gibt es noch das eine oder andere Fragezeichen. So wurde im Pokal Maicol Oligschläger, Kapitän John Marc Schneider, Valentino Klaes oder auch Tim Arenz entweder teilweise oder komplett geschont. Mund: „Ob alle einsatzfähig sein werden, wird sich kurzfristig entscheiden. Wir haben aber einen breiten und ausgeglichenen Kader, wo ich jeden Spieler bedenkenlos bringen kann.“