Nach vier Spielen ohne Sieg hat sich der SV Oberzissen in der Fußball-Bezirksliga Mitte mal wieder einen Dreier gesichert. Die Mannschaft von Trainer Eike Mund bezwang den TSV Emmelshausen zu Hause trotz anfänglicher Schwierigkeiten und einem Rückstand zur Pause mit 2:1 (0:1). Für die Gäste vom Hunsrück war es derweil die zweite Niederlage in Folge.

Emmelshausens Trainer Uli Feldheiser ärgerte sich aber vor allem über den teils fahrlässigen Umgang mit den eigenen Chancen im ersten Durchgang: „Wir hätten zur Pause mit zwei oder drei Toren führen müssen und haben Oberzissen durch unsere mangelnde Effektivität am Leben gelassen.“

Satbir Singhs Eckball klatscht an die Latte

Den ersten „Hallo-Wach-Effekt“ verbuchten die Hausherren durch einen Eckball von Satbir Singh, der nach drei Minuten an die Latte klatschte. Danach verpassten es aber die Gäste, wie von Feldheiser berichtet, in Führung zu gehen. Tom Schmitt aus wenigen Metern an die Latte, Frank Adu per Kopf nur eine Minute später sowie Florian Jannke nach rund 20 Minuten und erneut Schmitt (36.) hatten den Führungstreffer auf dem Fuß.

Für die Hausherren hätte Tim Esten in der 43. Minute den Spielverlauf beinahe auf den Kopf gestellt, so war es dann doch der Gast, der durch Bjarne Lips in der 44. Minute das 1:0 erzielte – zu diesem Zeitpunkt völlig verdient.

„Die zweiten 45 Minuten haben aber dann nur noch wir gespielt und uns so auch die drei Punkte verdient.“

Eike Mund, Trainer des SV Oberzissen

„Die zweiten 45 Minuten haben aber dann nur noch wir gespielt und uns so auch die drei Punkte verdient“, erklärte SVO-Coach Mund. Mit zunehmender Spieldauer übernahm Oberzissen mehr und mehr das Geschehen, der Ausgleich fiel dann auch in der 58. Minute durch Tobias Arenz, der eine Hereingabe per Kopf unhaltbar ins Tor verlängerte.

Die Mund-Elf war nun drauf und dran, den kleinen Negativlauf der vergangenen Wochen zu beenden und wurde dafür in der 77. Minute durch Aaron Seiwert mit dem 2:1-Siegtreffer belohnt. Seiwert, der von Coach Mund ein Sonderlob erhielt, setzte sich stark im Duell gegen seinen Gegenspieler durch und schloss ins lange Eck ab.

„Wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Oberzissen hat sich die drei Punkte aufgrund einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit verdient.“

Uli Feldheiser, Trainer des TSV Emmelshausen

Von Emmelshausen kam in den zweiten 45 Minuten kaum noch etwas, sehr zum Ärger von Trainer Feldheiser, der sagte: „Wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Oberzissen hat sich die drei Punkte aufgrund einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit verdient. Wir dürfen es aber auch nicht so weit kommen lassen.“

Eike Mund erklärte: Uns wurde zu Beginn der zweiten Hälfte ein Tor wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt. Das war der gefühlte Startschuss für eine starke zweite Hälfte, die wir durch zwei schöne Tore erfolgreich abschließen konnten. Da vom Gegner im zweiten Durchgang nicht mehr viel kam, geht der Sieg auch definitiv in Ordnung.“

SV Oberzissen – TSV Emmelshausen 2:1 (0:1)

SV Oberzissen: Tietz – Welter, Schöning, Seiwert (90.+4 Hürter), Esten, Ja. Schneider (90.+2 T. Baltes), Madanoglu, Kather, L. Baltes, To. Arenz (79. Klaes), Singh.

TSV Emmelshausen: Will – Adjibabi, Bürü, Adu, Peters (68. Scheid), Kasper, Bersch, Jannke (60. Alhaj), Wunderlich, Schmitt, Lips.

Schiedsrichter: Janik Ferger (Guckheim).

Zuschauer: 110.

Tore: 0:1 Bjarne Lips (38.), 1:1 Tobias Arenz (59.), 2:1 Aaron Seiwert (77.).