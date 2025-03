Oberzissen: Brisanter Start beim Tabellenvorletzten

Almauftrieb zum Auftakt: Für den SV Oberzissen steht in der Bezirksliga Mitte direkt eine brisante Aufgabe an, es geht zur SG Maifeld – und das am Freitagabend unter Flutlicht. Beide kämpfen noch um den Klassenerhalt.

Für den Fußball-Bezirksligisten SV Oberzissen steht zum Pflichtspielauftakt gleich eine wegweisende Partie an. Am Freitagabend (20 Uhr) gastiert das Team von Trainer Eike Mund auf der berüchtigten Elztaler Alm beim direkten Konkurrenten und Vorletzten SG Maifeld-Elztal in Gering-Kollig. Welche Brisanz in der Begegnung steckt, zeigt ein Blick auf die Tabelle, denn dort überwinterte der SVO mit 20 Punkten und mit nur drei Zählern Vorsprung zwei Plätze vor dem ersten Abstiegsrang, der den ersten Abstiegsplatz belegt.

Die SG weist nur 13 Punkte auf, könnte aber bei einem Sieg die Lücke zu Oberzissen verringern. „Sowohl am Freitag als auch eine Woche danach gegen Rheinböllen, treffen wir auf zwei direkte Konkurrenten. Keine Frage, dass diese Ergebnisse den Saisonverlauf beeinflussen“, bestätigt SVO-Coach Mund. Sein Team sieht er nach intensiven Wochen der Vorbereitung gerüstet. Die alljährliche Problematik eines in der Vorbereitung nicht nutzbaren Rasenplatzes, wog dieses Mal nicht so schwer, da man für die Einheiten auf die Kunstrasenplätze in Niederzissen und Bad Breisig ausweichen konnte. „Das erleichtert vieles und so konnten wir eine zufriedenstellende Vorbereitung absolvieren“, erklärt Mund.

Wer steht im Tor: Hürter oder Tietz?

Von den fünf absolvierten Testspielen konnte der SVO nur eines gewinnen, die Generalprobe bei Ligaprimus Mendig ging mit 0:4 in die Hose. Dass diese Resultate aber ein Muster ohne Wert sind, dafür möchte Mund mit einem erfolgreichen Start in die Rückrunde sorgen: „20 Punkte bis zur Winterpause hätte ich zu Saisonbeginn, gerade mit Blick auf unseren Umbruch im Sommer, unterschrieben. Aufgrund der Negativserie gegen Ende des Jahres, ist die Freude aber ein wenig getrübt. Mit einem guten Start ins neue Jahr wollen wir uns schnellstmöglich in ruhiges Fahrwasser begeben“, sagt Mund. Personell wird er auf den gesperrten John Schneider verzichten müssen. Ob der einzige Winterneuzugang Felix Hürter oder Lucas Tietz zwischen den Pfosten stehen wird, ließ Mund noch offen.