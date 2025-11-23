TuS unterliegt Hunsrückern Oberwinters sorglose Defensive macht es FCEK II einfach Lutz Klattenberg 23.11.2025, 18:18 Uhr

i Damir Murselovic (rechts) und der TuS Oberwinter mussten sich den Fußballern des FC Emmelshausen-Karbach II im Heimspiel mit 3:4 geschlagen geben. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Während sich die Reserve des FC Emmelshausen-Karbach mit nun sechs Siegen in Folge weit weg von der Abstiegszone geschossen hat, kann sich der TuS Oberwinter nach der 3:4-Niederlage nicht weiter von hinten absetzen.

Im letzten Heimspiel des Jahres hat Fußball-Bezirksligist TuS Oberwinter gegen die Oberligareserve des FC Emmelshausen-Karbach enttäuscht. Auf der Bandorfer Höhe holten sich die Hunsrücker beim 4:3 (2:1) den Sieg und kletterten dadurch in der Tabelle auf den sechsten Tabellenplatz, während Oberwinter weiterhin nur fünf Punkte vor den Abstiegsrängen steht.







Artikel teilen

Artikel teilen