Oberwinters sorglose Defensive macht es FCEK II einfach

Während sich die Reserve des FC Emmelshausen-Karbach mit nun sechs Siegen in Folge weit weg von der Abstiegszone geschossen hat, kann sich der TuS Oberwinter nach der 3:4-Niederlage nicht weiter von hinten absetzen.
Im letzten Heimspiel des Jahres hat Fußball-Bezirksligist TuS Oberwinter gegen die Oberligareserve des FC Emmelshausen-Karbach enttäuscht. Auf der Bandorfer Höhe holten sich die Hunsrücker beim 4:3 (2:1) den Sieg und kletterten dadurch in der Tabelle auf den sechsten Tabellenplatz, während Oberwinter weiterhin nur fünf Punkte vor den Abstiegsrängen steht.