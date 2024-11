Bezirksliga: Oberwinters Trainer ist vor Heimspiel "sehr zufrieden" - Oberzissen erwartet den Zweiten Rübenach - ABC II muss nach Metternich Oberwinters kritischer Trainer spricht Lob aus – Oberzissen erwartet Tabellenzweiten – Ahrweiler II auswärts Lutz Klattenberg/Jan Müller 25.10.2024, 13:08 Uhr

i Während der SV Oberzissen (grüne Trikots) mit dem 1:7 beim FC Metternich zuletzt eine empfindliche Schlappe hinnehmen musste, beendete die Reserve des Ahrweiler BC (in Rot) mit dem 2:0 gegen die SG Maifeld ihren Negativlauf. Am Sonntag mus sich der ABC II nun in Metternich behaupten und versuchen, eine ähnlich hohe Pleite zu vermeiden, während der SVO zu Hause den Tabellenzweiten FV Rübenach erwartet. Foto: Vollrath Hans-Jürgen Vollrath. Hans-Jürgen Vollrath

Ahrweiler/Oberwinter/Oberzissen. Während es für den TuS Oberwinter in der Fußball-Bezirksliga Mitte an diesem Wochenende darum geht, sich zu Hause ein gutes Polster zu verschaffen, ist der SV Oberzissen zu Hause gegen den Tabellenzweiten um Wiedergutmachung bemüht. Wobei die jüngste 1:7-Pleite schon wieder längst aus den Köpfen verschwunden sein soll. Die Reserve des Ahrweiler BC muss derweil zu der Mannschaft, die Oberzissen zuletzt so deutlich abgefertigt hat.

TuS Oberwinter – TSV Emmelshausen (So., 15 Uhr). Ende August begegneten sich die Teams bereits in der zweiten Runde des Rheinlandpokals. Emmelshausen hatte dabei Heimrecht und setzte sich mit 3:1 durch. TuS-Trainer Cornel Hirt sagte damals anschließend: „Beide Mannschaften werden es in dieser Saison schwer haben.

