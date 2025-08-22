Es wird Zeit für den TuS Oberwinter, in der Bezirksliga die ersten Punkte einzufahren. Die nächste Möglichkeit dazu hat der TuS in Weitersburg.

Nach zwei Spieltagen in der Fußball-Bezirksliga Mitte ist der TuS Oberwinter eine von drei Mannschaften, die noch ohne Punktgewinn dasteht. Am Sonntag (15 Uhr) soll sich dies nach Möglichkeit beim SV Weitersburg ändern.

„Wollen wir nicht dauerhaft unten in der Tabelle erscheinen, müssen wir ans Punkten kommen.“

Oberwinters Trainer Mario Brötz

TuS-Trainer Mario Brötz schätzt die Lage nach dem Start ein: „Es gibt keinen Anlass zur Sorge. Aber uns ist schon klar, dass die nächsten beiden Spiele durchaus auch richtungweisenden Charakter haben können. Wollen wir nicht dauerhaft unten in der Tabelle erscheinen, müssen wir ans Punkten kommen.“

Es sind aktuell vor allem zwei Aspekte, die dem TuS Schwierigkeiten bereiten. Zum einen die dünne Personaldecke, zum anderen eine fehlende defensive Stabilität, die die Mannschaft im Vorjahr noch ausgezeichnet hat. „Inklusives des Pokalspiels haben wir nun neun Gegentreffer in drei Partien hinnehmen müssen. Das ist natürlich zu viel. Wir haben im Training auch verstärkt daran gearbeitet, wieder mit mehr Männern schnell hinter den Ball zu kommen“, erklärt Brötz.

Personallage verbessert sich etwas

In Sachen Personal gibt es einen kleinen Schritt in Richtung Besserung. Zwar fehlen in Florian Harst (Bänderiss) und Mirco Koll (Urlaub) zwei defensive Kräfte. Dafür kehren in Max Spahn, Max Küpper und Stephan Gies aber immerhin drei Akteure in den Kader zurück. „Noch besser wird es dann ab der nächsten Woche. Es ist einfach für jede Mannschaft schwer, wenn fünf, sechs Spieler gleichzeitig fehlen“, sagt Brötz.

Gegner SV Weitersburg startete mit vier Zählern aus den zwei ersten Spielen und scheint an die gute Vorsaison, die auf Platz vier endete, anknüpfen zu können. „Für mich gar keine Überraschung. Ich habe Weitersburg ganz weit oben auf dem Zettel. Eine dynamische Mannschaft mit viel Power nach vorne. Mit der richtigen Einstellung aber ist sicherlich wieder alles drin“, meint Brötz.