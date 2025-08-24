Viele Tore hat es in Weitersburg gegeben. Allerdings hatte der gastgebende SVW gegen den TuS Oberwinter schon wie der sichere Sieger ausgesehen.

Weitersburg. Der SV Weitersburg ist in der Partie der Fußball-Bezirksliga Mitte trotz zweimaliger Zwei-Tore-Führung nicht über ein Remis gegen den TuS Oberwinter hinausgekommen. Für die Gäste, die in der Schlussphase von einem Weitersburger Platzverweis gegen Doppeltorschütze Oscar Mers profitierten, war das 3:3 (0:2) der erste Punktgewinn der Saison.

Ein Blitzstart des SV Weitersburg

Besser hätte der Start ins Spiel aus Sicht des SVW nicht verlaufen können: Hoch anpressend bereiteten die Hausherren vom Anstoß weg zunächst schläfrigen Gästen große Probleme und führten schnell mit 2:0. Für beide Treffer zeigte sich Oscar Mers hauptverantwortlich.

Zunächst schob Mers auf Vorlage von Jakob Noß mühelos ein (5.). Nur vier Minuten später verwertete der Torjäger einen Diagonalball von Paul Kern mit einem sehenswerten Lupfer (9.).

Oberwinter kommt zu ersten Gelegenheiten

An den zunächst eindeutigen Kräfteverhältnissen änderte sich im Laufe der ersten Halbzeit allmählich etwas. Weitersburg griff nun nicht mehr so hoch an, Oberwinter hatte dadurch deutlich weniger Probleme im Spielaufbau und kam zu ersten Gelegenheiten. Bis zum Anschluss dauerte es aber bis in die 67. Spielminute, ehe ein abgefälschter Schuss von Ibrahim Sidibe Arama im Weitersburger Gehäuse einschlug.

Die Hausherren zeigten daraufhin eine gute Reaktion, ließen aber Chancen von Mattes Häusler (71.) und Oscar Mers (73.) ungenutzt. Doppeltorschütze Mers, bereits schon verwarnt, stand kurz darauf erneut im Mittelpunkt, als er nach einem Foul beim Anlaufen in der gegnerischen Hälfte die Gelb-Rote Karte sah (77.). Nichtsdestotrotz stellten die Hausherren drei Minuten später durch Enrico Hilland, der in Folge einer abgeprallten Flanke von Scarly Köhler traf, den alten Abstand wieder her (80.).

„Das war heute eine Achterbahnfahrt. Natürlich fühlt es sich eher wie eine Niederlage an. Oberwinter hat sich den Punkt aber verdient.“

Weitersburgs Trainer David Koca

Die bis dato noch punktlosen Gäste ließen sich keinesfalls hängen und schafften dank einer starken Moral in den Schlussminuten doch noch den durchaus verdienten Ausgleich. Zunächst verkürzte Max Blohm mit einem direkt verwandelten Freistoß (82.), ehe Damir Murselovic in der Nachspielzeit auf Vorlage von Blohm den Ausgleich markierte (90.+1).

„Das war heute eine Achterbahnfahrt. Natürlich fühlt es sich eher wie eine Niederlage an. Oberwinter hat sich den Punkt aber verdient. Wir sind beim gleichen Thema wie in der Vorwoche. Wir müssen über die gesamten 90 Minuten konstant gut performen“, befand Weitersburgs Trainer David Koca, der am Mittwoch (19.30 Uhr) in der zweiten Runde des Rheinlandpokals mit seiner Mannschaft auf den Ahrweiler BC trifft.

„Es ist wichtig, dass wir jetzt in der Tabelle etwas vorzuweisen haben.“

Oberwinters Trainer Mario Brötz.

Demgegenüber freute sich Oberwinters Trainer Mario Brötz über den ersten Zähler und die starke Moral seines Teams. „Den Anfang haben wir völlig verschlafen, danach haben wir ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Es ist wichtig, dass wir jetzt in der Tabelle etwas vorzuweisen haben“, sagte Brötz.

SV Weitersburg – TuS Oberwinter 3:3 (2:0)

SV Weitersburg: Strobel – Velten, Berg, Küstermann (75. Hilland), Mers, Häusler (73 Görtz), Kern, Noß (46. Werner), Köhler, Velten (90. Heldt), Kreil (46. Harmash).

TuS Oberwinter: Nett – Küpper, Gies, Neziri, Spahn, Hbib, Blohm, Murselovic, Yahia (22. Arama), K. Begen, M. Begen.

Schiedsrichter: David Härtel (SV Eintracht Braunshorn)

Zuschauer: 85.

Tore: 1:0, 2:0 Oscar Mers (5., 9.), 2:1 Ibrahim Sidibe Arama (67.), 3:1 Enrico Hilland (80.), 3:2 Max Blohm (82.), 3:3 Damir Murselovic (90.+1).

Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Oscar Mers (77., wiederholtes Foulspiel).