Durchhalteparolen in Remagen Oberwinter will gegen die SG weiter an sich glauben Lutz Klattenberg 27.03.2026, 14:35 Uhr

i Oberwinters Fabian Gilles spielt im Spiel gegen den SV Untermosel den Ball. Das Spiel ging für den TuS am Ende mit 1:3 verloren. Gegen Mörschbach sollen endlich Punkte her. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Oberwinter kämpft um den Klassenerhalt, gegen die SG Mörschbach sollen die ersten Punkte nach der Winterpause her. Allerdings haben die Hunsrücker einen Lauf.

So nah wie in Neuwied war der TuS Oberwinter dem ersten Punkt nach der Winterpause in der Fußball-Bezirksliga Mitte noch nicht. Am Ende stand aber beim 1:2 die vierte Niederlage in Folge, die den TuS tabellarisch weiter zurückwirft. Der HSV Neuwied ist nun auf zehn Zähler enteilt, die SG 2000 Mülheim-Kärlich II ist die einzige Mannschaft, nun punktgleich mit Oberwinter, das noch überflügelt werden kann.







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