Oberwinter kämpft um den Klassenerhalt, gegen die SG Mörschbach sollen die ersten Punkte nach der Winterpause her. Allerdings haben die Hunsrücker einen Lauf.
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So nah wie in Neuwied war der TuS Oberwinter dem ersten Punkt nach der Winterpause in der Fußball-Bezirksliga Mitte noch nicht. Am Ende stand aber beim 1:2 die vierte Niederlage in Folge, die den TuS tabellarisch weiter zurückwirft. Der HSV Neuwied ist nun auf zehn Zähler enteilt, die SG 2000 Mülheim-Kärlich II ist die einzige Mannschaft, nun punktgleich mit Oberwinter, das noch überflügelt werden kann.