TuS erwartet Weitersburg Oberwinter will die erste Viertelstunde überstehen Lutz Klattenberg 26.02.2026, 14:41 Uhr

i Symbolbild dpa

In der Bezirksliga steht der TuS Oberwinter vor einer ungewissen Zukunft. Die Vorbereitung war erfolgreich, doch personelle Abgänge und Sperren werfen Schatten auf das erste Spiel gegen Weitersburg.

Fußball-Bezirksligist TuS Oberwinter steht vor einer ungewissen Zukunft, sportlich wie konzeptionell. Am Freitagabend (19.30 Uhr) steht der Auftakt in die Restsaison auf der Bandorfer Höhe gegen den SV Weitersburg an, das ist sicher. „Es sind viele Fragen offen, die die Zukunft des Vereins betreffen und die in den nächsten Wochen und Monaten geklärt werden.







