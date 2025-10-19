TuS spielt beim TuS Ahbach 1:3 Oberwinter verliert und rutscht auf Abstiegsplatz Lutz Klattenberg 19.10.2025, 11:28 Uhr

i Das gibt' doch nicht: Für Trainer Mario Brötz und den TuS Oberwinter gab es auch beim TuS Ahbach eine Niederlage. Martin Gausmann

Der TuS Oberwinter ist in der Bezirksliga Mitte auf einen Abstiegsplatz zurückgefallen. Auch beim TuS Ahbach gab’s für Oberwinter nämlich null Punkte.

Der TuS Oberwinter hat sich für ein gutes Auswärtsspiel letztlich nicht belohnt. Beim TuS Ahbach unterlag die Mannschaft von Trainer Mario Brötz durch zwei späte Gegentreffer nach Standardsituationen mit 1:3 (1:1). Durch die sechste Niederlage im elften Saisonspiel in der Fußball-Bezirksliga Mitte rutschte Oberwinter ab auf Abstiegsrang 13.







Artikel teilen

Artikel teilen