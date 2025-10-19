Der TuS Oberwinter ist in der Bezirksliga Mitte auf einen Abstiegsplatz zurückgefallen. Auch beim TuS Ahbach gab’s für Oberwinter nämlich null Punkte.
Der TuS Oberwinter hat sich für ein gutes Auswärtsspiel letztlich nicht belohnt. Beim TuS Ahbach unterlag die Mannschaft von Trainer Mario Brötz durch zwei späte Gegentreffer nach Standardsituationen mit 1:3 (1:1). Durch die sechste Niederlage im elften Saisonspiel in der Fußball-Bezirksliga Mitte rutschte Oberwinter ab auf Abstiegsrang 13.