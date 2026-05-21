Im letzten Bezirksliga-Spiel treffen der TuS Oberwinter und die SG Westum/Löhndorf aufeinander. Ein emotionales Derby markiert das Saisonende, während beide Teams sich auf die A-Klasse vorbereiten.
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In vielerlei Hinsicht schließt sich der Kreis, wenn am Sonntag (15 Uhr) der TuS Oberwinter zum Saisonabschluss Gastgeber der SG Westum/Löhndorf ist. Beide Mannschaften werden sich nach dem Abstieg aus der Fußball-Bezirksliga Mitte irgendwann im Herbst sehr wahrscheinlich im Kreisoberhaus wiedersehen.