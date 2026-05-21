Wiest und Lopez sagen Adieu Oberwinter und Westum verabschieden sich mit Emotionen Daniel Fischer, Lutz Klattenberg 21.05.2026, 12:13 Uhr

i Das Hinspiel bei der SG Westum/Löhndorf (in Blau) gewann der TuS Oberwinter (weiße Trikots), damals noch mit völlig anderem Kader, mit 2:0. Nun folgt das Rückspiel auf der Bandorfer Höhe. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Im letzten Bezirksliga-Spiel treffen der TuS Oberwinter und die SG Westum/Löhndorf aufeinander. Ein emotionales Derby markiert das Saisonende, während beide Teams sich auf die A-Klasse vorbereiten.

In vielerlei Hinsicht schließt sich der Kreis, wenn am Sonntag (15 Uhr) der TuS Oberwinter zum Saisonabschluss Gastgeber der SG Westum/Löhndorf ist. Beide Mannschaften werden sich nach dem Abstieg aus der Fußball-Bezirksliga Mitte irgendwann im Herbst sehr wahrscheinlich im Kreisoberhaus wiedersehen.







Artikel teilen

Artikel teilen