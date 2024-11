Ahrweiler/Oberwinter/Oberzissen. Die SG Maifeld-Elztal wartet seit acht Begegnungen in der Fußball-Bezirksliga Mitte auf einen Sieg. Aufsteiger Ahrweiler BC II musste zuletzt fünf Niederlagen in Serie hinnehmen. Nun treffen die Teams zum Kellerduell aufeinander. Der SV Oberzissen ist derweil die Mannschaft der Stunde mit vier Siegen in Folge. Nun geht's zum Tabellennachbarn FC Metternich. Der TuS Oberwinter muss zum ambitionierten FV Rübenach, der nach zehn Spielen den zweiten Platz belegt.