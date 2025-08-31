Das war ein spannendes Spiel, vor allem für die Zuschauer. Beim 4:4 zwischen dem TuS Oberwinter und Anadolu Koblenz fielen zwei Treffer in der Nachspielzeit.

Zwei Treffer in der Nachspielzeit haben dem TuS Oberwinter im Heimspiel der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen Anadolu Koblenz ein Remis gerettet. Auf der Bandorfer Höhe stand es nach der dramatischen Schlussphase am Ende 4:4 (2:2).

„Nervenaufreibend“, war das Wort, welches TuS-Trainer Mario Brötz zunächst einfiel. Anadolu-Coach Fatih Sözen haderte mit „dem Schmerz einer gefühlten Niederlage“. Anadolu sah nach 90 Minuten schon wie der sichere Sieger aus, auch wenn die Oberwinterer keinesfalls aufsteckten oder die Köpfe hängenließen. Dass die Zwei-Tore-Führung Anadolu nicht reichte, kreidete Sözen auch dem eigenen Offensivdrang an. „Wir spielen noch Forechecking, obwohl wir nur verteidigen müssen“, ärgerte sich Sözen.

Zahlreiche Diskussionen nach dem Schlusspfiff

Mirco Koll schloss einen Konter zum 3:4 in der zweiten Minute der Nachspielzeit ab. Danach wurde es noch wilder. Anadolu ärgerte sich über eine vermeintliche Abseitsstellung, die Durim Jusufi den Alleingang auf das Oberwinterer Tor, das von Michael Berg gehütet wurde, da Stammkeeper Niklas Nett Vaterfreuden entgegensah, verhinderte. Im Gegenzug schaffte der TuS durch Tom Stein das kaum mehr für möglich gehaltene 4:4. Danach war Schluss, auf dem Platz aber schlossen sich zahlreiche Diskussionen an – der Koblenzer Besnik Mamuti sah in Folge dessen noch die Gelb-Rote Karte.

Die ersten 90 Spielminuten waren nicht viel weniger aufreibend gewesen. Damir Murselovic brachte den TuS nach Vorlage von Jonas Hbib in Führung (23.). Die Gäste konterten durch Silvio Golz (27.). Stephan Gies besorgte aus dem Gewühl heraus in der 37. Minute die erneute Führung für Oberwinter. Anadolu glich wieder schnell aus, nach einem Eckball durch Burak Sözen hieß es 2:2 (41.). „Wir waren kreativ, hatten aber kleine Fehler im Spiel“, meinte Sözen zur ersten Hälfte. Brötz sagte: „Es war ein verteiltes Spiel, das Ergebnis dann entsprechend.“

„Eigentlich hatten wir den Gegner mit dem 4:2 am Boden. Auch durch die Einwechslungen veränderte sich nicht wirklich etwas. Das Ende dann ist schwer nachzuvollziehen.“

Anadolus Trainer Fatih Sözen

Nach der Pause schafften die Koblenzer die Führung durch den gerade eingewechselten Fabian Pizarro Venenciano (49.). Und Antoni Fejza legte per Freistoß zum 4:2 (61.) nach. Oberwinter hatte Pech bei zwei Aluminiumtreffern von Hbib und Murselovic. „Eigentlich hatten wir den Gegner damit am Boden. Auch durch die Einwechslungen veränderte sich nicht wirklich etwas. Das Ende dann ist schwer nachzuvollziehen. Wir dürfen dadurch aber nicht die Köpfe hängenlassen. Unser Spiel war kreativ“, befand Sözen.

„Natürlich ist bei so einer Schlussphase immer Glück dabei. Aber wir haben uns diesen Punkt schon auch redlich verdient.“

Oberwinters Trainer Mario Brötz

„Wie ich schon vor dem Spiel gesagt habe. Nach vorne geht bei uns immer etwas“, erklärte Brötz. „Wir müssen defensiv einfach noch stabiler werden. Die Mannschaft zeichnet aber aus, dass sie nie aufgesteckt hat. Natürlich ist bei so einer Schlussphase immer Glück dabei. Aber wir haben uns diesen Punkt schon auch redlich verdient.“

TuS Oberwinter – Anadolu Koblenz 4:4 (2:2)

TuS Oberwinter: Berg – Ibrahim (61. Stein), Koll, K.M. Begen, M. T. Begen, Gies (71. Bollig), Spahn (85. Sidibe Arama), Neziri, Blohm, Murselovic, Hbib.

Anadolu Koblenz: Yücel – Marincic (85. Boudlal), Sari (46. Pizarro Veneciano), B. Sözen, Hetko, Brahaj, Mamuti, Aga, Fejza (77. D. Jusufi), Golz, Ramovic (88. Tamur).

Schiedsrichter: Pascal Wagener (SC Scheuerfeld).

Zuschauer: 100.

Tore: 1:0 Damir Murselovic (23.), 1:1 Silvio Golz (27.), 2:1 Stephan Gies (37.), 2:2 Burak Sözen (41.), 2:3 Fabian Pizarro Veneciano (49.), 2:4 Antoni Fejza (61.), 3:4 Mirco Koll (90.+2), 4:4 Tom Stein (90.+4).

Besonderheit: Gelb-Rote Karte nach Abpfiff gegen Anadolu-Akteur Besnik Mamuti wegen Meckerns und zuvor Foulspiels im Spielverlauf.