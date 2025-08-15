Der SV Oberzissen ist mit einem Unentschieden in die Bezirksligasaison gestartet, der TuS Oberwinter hat verloren. Nun treffen die Rhein/Ahr-Klubs im Duell auf der Bandorfer Höhe aufeinander.

Der Saisonauftakt des TuS Oberwinter in der Fußball-Bezirksliga Mitte ist misslungen, zumindest was das Ergebnis beim FC Emmelshausen-Karbach II angeht. Mit 1:2 (0:0) unterlag die Mannschaft von Trainer Mario Brötz nach eigener Führung durch Sommerneuzugang Lulzim Neziri, zwei Jokertore drehten das Spiel zugunsten der Hunsrücker Oberligareserve.

Brötz selbst weilte im Urlaub, konnte sich aber ein gutes Bild vom Spiel seiner Elf machen, bevor am Samstag (17 Uhr) der Heimauftakt gegen den SV Oberzissen ansteht. Brötz informierte sich „aus vielen Gesprächen und weil der FC uns netterweise die Aufzeichnung zur Verfügung gestellt hat“. Brötz’ Fazit: „Ich habe einen sehr anständigen Auftritt gesehen, der leider nicht belohnt wurde.“

„Die Personalsituation ist natürlich nicht ideal, und sie wird sich auch nicht wirklich verbessern.“

Mario Brötz, Trainer des TuS Oberwinter

Wohl auch ein Faktor dabei war die Personalsituation. Der TuS wechselte bei hochsommerlichen Temperaturen nicht, weil er nur angeschlagene Alternativen auf der Bank hatte. Der FC dagegen, auch mit fünf Spielern aus dem Oberligakader, brachte drei frische Kräfte im Verlauf. „Die Personalsituation ist natürlich nicht ideal, wird sich auch nicht wirklich verbessern“, sagt Brötz. In Max Spahn fehlt aus privaten Gründen einer der elf Akteure aus dem Spiel in Emmelshausen. Dafür soll Ibrahim Sidibe Arama wieder einsatzbereit sein und Djybrill Sylla wird aus dem Urlaub zurückerwartet.

„Egal wie, wir wollen uns im ersten Heimspiel die Punkte zurückholen, die wir im Hunsrück liegengelassen haben. Es wird sicherlich stimmungs- und anspruchsvoll, zumal es ja ein kleines Derby ist in dieser Bezirksliga. Wir kennen Oberzissen sehr gut, treffen auf eine erfahrene und eingespielte Mannschaft, die sicherlich den Wechsel ihres Top-Torjägers Tim Esten noch verarbeiten muss“, meint Brötz.

Nach dem ordentlichen Saisonstart (0:0 gegen Aufsteiger SG Viertäler Oberwesel) will das Oberzissener Team von Trainer Eike Mund auswärts nachlegen und nach Möglichkeit den ersten Sieg einfahren, allerdings rechnet der Trainer des SVO mit einem Duell auf Augenhöhe. Untermauert wird dieses Gefühl von den Ergebnissen der vergangenen Saison, denn einem knappen 2:1-Sieg im Hinspiel, folgte auswärts ein leistungsgerechtes 1:1-Unentschieden.

„Die Mannschaften haben in etwa das gleiche Level, wir wissen aber auch, dass es auf der Bandorfer Höhe immer unangenehm ist, zu spielen.“

Oberzissens Trainer Eike Mund

„Die Mannschaften haben in etwa das gleiche Level, wir wissen aber auch, dass es auf der Bandorfer Höhe immer unangenehm ist, zu spielen. Oberwinter hat im Sommer einen kleinen Umbruch vollzogen, allen voran auf der Trainerbank, weshalb ich gespannt bin, wie sie agieren werden. Wir wollen aber erneut hochkonzentriert zu Werke gehen und das bestmögliche Ergebnis erzielen“, erklärt Mund.

Personell muss der SVO einige wichtige Ausfälle verkraften. Neben dem spielenden Co-Trainer Maicol Oligschläger, der beruflich verhindert ist, und dem angeschlagenen Tobias Arenz wird Mund auch auf Offensivkraft Jannik Schneider verzichten müssen. Schneider musste am ersten Spieltag vorzeitig verletzt ausgewechselt werden, wird aber aus privaten Gründen ohnehin die nächsten drei Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Rheinlandpokalspiel gegen Mendig am 3. September

„Trotz der Ausfälle sieht es personell ordentlich aus. Es ist vollkommen normal, dass der eine oder andere Spieler fehlt. Dafür haben wir ja einen breiten Kader, der dies auffangen muss und wird“, will Mund gar keine Ausreden aufkommen lassen. Derweil wurde auch die Partie von Oberzissen gegen Rheinlandligist SV Eintracht Mendig in der zweiten Runde des Rheinlandpokals auf Mittwoch, den 3. September (19.30 Uhr) terminiert.