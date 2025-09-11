Das erste Erfolgserlebnis für den TuS Oberwinter in der Fußball-Bezirksliga Mitte lässt weiter auf sich warten. Nach zwei hoffnungsvollen Unentschieden gegen Weitersburg und Anadolu Koblenz war die 0:4-Niederlage beim SV Untermosel zuletzt wieder ein Rückschritt. So steigt der Druck auf den TuS vor dem Heimspiel gegen den HSV Neuwied am Sonntag (14.30 Uhr) auf der Bandorfer Höhe.

Trainer Mario Brötz macht keinen Hehl aus seiner Unzufriedenheit: „Die Art und Weise, der Umgang untereinander, das hat mir letzte Woche überhaupt nicht gefallen. Das geht so nicht und das wurde klar angesprochen. Das muss sich ändern, sonst wird es schwer. Spielerisch war es für die Umstände in Ordnung.“ Der TuS war beim Vorjahresdritten erneut ersatzgeschwächt mit nur zwei Wechseloptionen.

Personelle Situation beim TuS verbessert sich

Dies wird sich am Sonntag auf jeden Fall verbessern. Kadir Mete Begen, Melih Taha Begen, Max Küpper und Damir Murselovic sind zurück im Kader. Und weiter liegt der Fokus der Oberwinterer auf der Defensive. 17 Gegentreffer in fünf Spielen entsprechen dem vorletzten Tabellenplatz. „Es ist schwer, Kontinuität reinzubekommen, wenn man immer mindestens auf zwei Positionen umbauen muss. Aber natürlich muss es der Ansatz sein, weniger Gegentore zu bekommen“, weiß auch Brötz.

Gegner Neuwied, der aus der Bezirksliga Ost in die Mitte verschoben wurde, startete mit einem Sieg gegen Schlusslicht Urbar, zwei Remis und zwei Niederlagen. „Wir können nach Punkten gleichziehen oder die Differenz beträgt bei einer Niederlage schon sechs Punkte. Wir wissen um den Druck, können damit umgehen. Wir wollen einfach den Bock umstoßen und wissen gut, was uns erwartet. Neuwied ist eine homogene Mannschaft mit zwei, drei ganz erfahrenen Kräften“, so Brötz.