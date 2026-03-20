Nach drei Niederlagen in Folge Oberwinter möchte in Neuwied die Kehrtwende schaffen Lutz Klattenberg 20.03.2026, 11:44 Uhr

i Nach den letzten Nackenschlägen gegen Topteams der Bezirksliga Mitte möchte der TuS Oberwinter um Matthias Rothweiler (Bild) wieder Punkte sammeln. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Ein Duell auf Augenhöhe wird in der Bezirksliga Mitte zwischen dem TuS Oberwinter und dem HSV Neuwied erwartet. Nach den letzten Niederlagen gegen Topteams ist Oberwinter in die Abstiegsränge abgerutscht und muss punkten.

Nach drei absolvierten Partien im neuen Jahr in der Fußball-Bezirksliga Mitte ist der TuS Oberwinter in die Abstiegsränge abgerutscht. Nach dem personellen Aderlass in der Winterpause und mit Blick auf das Auftaktprogramm keine ganz große Überraschung, aber sicherlich ein psychologischer Rückschlag.







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