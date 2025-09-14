Der TuS Oberwinter jubelte über den ersten Saisonsieg – dabei fiel der Siegtreffer gegen den HSV Neuwied in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Am sechsten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte hat das Warten des TuS Oberwinter auf das erste Erfolgserlebnis unter Trainer Mario Brötz ein Ende gefunden. Auf der Bandorfer Höhe setzten sich die Oberwinterer mit 4:3 (2:2) gegen den HSV Neuwied durch, viel Drama war dabei inklusive.

Es war die fünfte Minute der Nachspielzeit, als die wilde Partie im Walter-Assenmacher-Stadion ihre Entscheidung fand und der Jubel bei der Heimelf und deren Anhängern keine Grenzen mehr kannte. Einen Schussversuch von Max Blohm parierte HSV-Keeper Daniel Buchner nach vorne, der nächste Schussversuch blieb in der vielbeinigen Abwehr der Neuwieder hängen. Der Ball prallte raus vor die Füße von Melih Taha Begen, der aus 18 Metern wuchtig einschoss und anschließend von einer Jubeltraube begraben wurde.

„Es ist nicht das erste Mal, dass wir in der Nachspielzeit treffen. Das ist sicherlich nicht nur Glück.“

Mario Brötz, Trainer des TuS Oberwinter

„Eine ähnliche Dramatik wie schon gegen Anadolu. Mir sind wieder ein paar graue Haare mehr gewachsen. Die Zuschauer kommen in Oberwinter auf jeden Fall auf ihre Kosten. Es lässt sich sicherlich sagen, dass unsere Moral absolut intakt ist. Es ist nicht das erste Mal, dass wir in der Nachspielzeit treffen. Das ist sicherlich nicht nur Glück“, freute sich Oberwinters Trainer Mario Brötz.

„Wir haben uns sicherlich von einer gewissen Hektik anstecken lassen. Vielleicht waren wir auch zu gierig.“

Stefan Fink, Trainer des HSV Neuwied

Der Neuwieder Coach Stefan Fink war bedient: „Wir haben uns sicherlich von einer gewissen Hektik anstecken lassen. Vielleicht waren wir auch zu gierig. Auf jeden Fall lässt sich sagen, dass wir diese Niederlage mit allen Spielern gemeinsam zu verschulden haben. Wir haben grundsätzliche Dinge einfach nicht gut gemacht, wir können es viel besser.“

Vor allem die Anfangsphase seiner Elf bemängelte Fink. „Da schenken wir in fünf Minuten zwei Tore her“, ärgerte er sich. Damir Murselovic traf zum 1:0 (3.), Marlo Bollig zum 2:0 (5.). „Unser Matchplan ging auf. Wir haben die Räume hinter der Neuwieder Dreierkette hervorragend bespielt“, erläuterte Brötz.

Neuwied befreit sich vom Anfangsdruck

Der HSV befreite sich von dem anfänglichen Druck, kam durch Giovanni Landi zum Anschluss – 1:2 (20.). Kurz vor der Pause stellte Max Blohm den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (40.). Fink wechselte direkt danach den Gelb-Rot gefährdeten Andre Jean Francois aus und in der Halbzeitpause zwei weitere Male. „Ich wollte einfach offensiver werden. Das hat zunächst auch gut funktioniert, vielleicht war es am Ende dann zu offensiv“, sagte Fink.

Brötz lobte seine Elf: „Die erste Halbzeit war unsere beste der bisherigen Saison.“ Bis zur 60. Minute hatten die Gastgeber Oberwasser, ehe Neuwied besser wurde. „20 Minuten hatten wir dann kaum Zugriff, die Abstände stimmten nicht mehr“, musste Brötz eingestehen.

Verdient kam der HSV durch die eingewechselten Marius Christ (74.) und Yannick Engel (81.) zum 3:3-Ausgleich, ehe Melih Taha Begen dann das letzte Wort hatte. „Chancen waren sicherlich für ein 7:7 da. Die Partie muss man erst ein Mal sacken lassen, das war wirklich eine emotionale Achterbahnfahrt“, sagte Fink. „Momentan ist einfach nur Freude über den ersten Saisonsieg da. Jetzt sind wir wirklich angekommen in dieser Spielzeit“, meinte Brötz.

TuS Oberwinter – HSV Neuwied 4:3

TuS Oberwinter: Nett – Küpper (86. Hbib), Koll, K.M. Begen, M.T. Begen, Bollig (77. Ibrahim), Gies, Spahn, Neziri, Blohm, Murselovic.

HSV Neuwied: Buchner – Fensterseifer (46. Esper), Francois (42. Christ), Leitner (46. Kaiser), Seemann (64. Daun), Ahrendt, Landi, Goßler, Finkenbusch, C. Fink (71. Engel), Weber.

Schiedsrichter: Jonas Frieden (Spvgg Weiler-Gevenich).

Zuschauer: 125.

Tore: 1:0 Damir Murselovic (3.), 2:0 Marlo Bollig (5.), 2:1 Giovanni Landi (20.), 3:1 Max Blohm (40.), 3:2 Marius Christ (74.), 3:3 Yannick Engel (81.), 4:3Melih Taha Begen (90.+5).