Ein gerechtes aber kurioses Unentschieden hat es in Mülheim-Kärlich gegeben: Die gastgebende SG-Reserve war gegen den TuS Oberwinter zunächst deutlich besser und führte, war am Ende mit dem Punkt durch ein Tor in der Nachspielzeit glücklich.
So richtig freuen wollte oder konnte sich nach Schlusspfiff weder die Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich noch der TuS Oberwinter. Das Duell der beiden abstiegsgefährdeten Fußball-Bezirksligisten endete nach einem Last-Minute-Treffer der Hausherren mit einem 3:3 (2:1)-Unentschieden, es hätte aber sowohl für die eine als auch die andere Seite deutlich mehr sein können.