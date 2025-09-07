Das war eine klare Angelegenheit auf dem Kunstrasenplatz in Kobern-Gondorf: Der heimische SVU ließ dem TuS Oberwinter keine Chance.

Es läuft weiterhin richtig rund beim SV Untermosel. In überzeugender Manier holte der SVU im Heimspiel mit dem 4:0 (2:0) gegen den noch sieglosen TuS Oberwinter den vierten Sieg in Folge in der Fußball-Bezirksliga Mitte. In der Tabelle geht es vor auf Rang drei, während die Gäste auf den vorletzten Rang abrutschen.

Bereits der Start in die Partie verlief aus Sicht der formstarken Hausherren exzellent. Gegen noch sieglose und an diesem Tag ersatzgeschwächte Gäste vom TuS Oberwinter, die auf gleich sechs Stammkräfte verzichten mussten, ließ Amir Rastelica frei vor dem Gehäuse der Gäste die erste Möglichkeit nach 120 Sekunden noch ungenutzt.

i Nicht viel zu lachen hatte Oberwinters Torwart Niklas Nett: Gegen den SV Untermosel musste er viermal hinter sich greifen. Martin Gausmann

Doch nur wenige Minuten später brachte Philipp Brunner die Mannschaft von Stefan Ostkamp und Tobias Wirtz doch in Führung (10.). Vorausgegangen war dem Treffer ein schöner Angriff über Carsten Dötsch und Marvin Richard, an dessen Ende Brunner nur noch die mustergültige Vorlage von Richard einschieben musste.

Unmittelbar danach hätten die Gäste fast durch ihren auffälligsten Akteur, Max Blohm, ausgeglichen, sein sehenswerter Freistoß landete aber nur an der Latte. Etwas genauer zielte zur Mitte der zweiten Halbzeit Richard, der bei einer Eckenvariante aus kurzer Distanz auf 2:0 stellte (30.). Noch vor der Pause hatte Blohm aus der Distanz abermals Pech mit der Latte (35.), dennoch ging die Führung des SVU absolut in Ordnung.

„Der Sieg ist absolut verdient. In den nächsten Wochen wollen wir natürlich so weiter machen.“

Tobias Wirtz, Trainer des SV Untermosel

Die Vorentscheidung fiel an diesem Nachmittag nach der Pause mit einem durchaus streitbaren Handelfmeter, den Jannis Schneider verwandelte (57.). In der Folge verbuchten die Hausherren mehrere Gelegenheiten, unter anderem durch Brunner (61.), Steffen Dötsch (67.) und den eingewechselten Jonathan Dötsch (80.), letztendlich schraubte aber erst Joker Philipp Schweikert das Ergebnis in die Höhe und stellte gleichzeitig den Endstand her (82.).

Nach dem vierten Sieg in Folge freute sich Wirtz insbesondere über die Null in der Defensive. „Wir haben es auch mit Blick auf die hohen Temperaturen gegen den Ball gut gemacht und erneut eine starke Leistung auf den Platz gebracht. Der Sieg ist absolut verdient. In den nächsten Wochen wollen wir natürlich so weiter machen“, kommentierte Wirtz.

„Die Niederlage ist absolut verdient. Wir waren heute kein Gegner für Untermosel und sind in dieser Besetzung kaum bezirksligatauglich.“

Mario Brötz, Trainer des TuS Oberwinter

Auf der anderen Seite mussten die Gäste, die sich zuletzt mit zwei Unentschieden in die Saison gearbeitet hatten, einen derben Rückschlag hinnehmen. Übungsleiter Trainer Mario Brötz wurde im Nachgang an die klare Niederlage deutlich: „Die Niederlage ist absolut verdient. Wir waren heute kein Gegner für Untermosel und sind in dieser Besetzung kaum bezirksligatauglich. Den Jungs, die heute eingesprungen sind, mache ich aber explizit keinen Vorwurf.“

SV Untermosel – TuS Oberwinter 4:0 (2:0)

SV Untermosel: P. Dötsch – Herold, Schneider, Richard, C. Dötsch (65. Brücken), Brunner (71. Scherr), Perscheid, Rastelica (77. J. Dötsch), Alijaj, Höfer (S. Dötsch), Ramaj (65. Schweikert).

TuS Oberwinter: Nett – Koll, Gies, Neziri, Spahn, Hbib (80. Wiest), Blohm, Arama (86. Schneider), Ibrahim, Yahia, Bollig.

Schiedsrichter: Michael Kausch (Spvgg Cochem).

Zuschauer: 133.

Tore: 1:0 Philipp Brunner (10.), 2:0 Marvin Richard (30.), 3:0 Jannis Schneider (57., Handelfmeter), 4:0 Philipp Schweikert (82.).