TuS gastiert in Metternich Oberwinter hat sich noch nicht aufgegeben Lutz Klattenberg 17.04.2026, 10:13 Uhr

i Der TuS Oberwinter (weiße Trikots) will es in Metternich erst einmal defensiv angehen. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Spannung in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Der TuS Oberwinter hat den Kampf um den Klassenverbleib noch nicht aufgegeben. Am Sonntag gastiert der TuS in Metternich.

Für den TuS Oberwinter sind es sechs Spieltage vor Saisonende in der Fußball-Bezirksliga Mitte nun sechs Zähler Abstand zum ersten Nichtabstiegsplatz, der von der SG Mülheim-Kärlich II gehalten wird. Dennoch besteht weiter Hoffnung, denn nach dem Gastspiel beim FC Germania Metternich am Sonntag (15 Uhr) geht es für den TuS ausschließlich gegen Teams ab Platz neun und darunter, auch noch gegen die Mülheimer Reserve.







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