Am Ende reichte es für den TuS Oberwinter beim SV Weitersburg im dritten Spiel zum ersten Punkt in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Und darüber waren alle Oberwinterer Beteiligten erst einmal erleichtert. Auf eigenem Platz soll gegen Anadolu Koblenz am Sonntag (15 Uhr) direkt nachgelegt werden.

Zwei späte Treffer durch Max Blohm (82.) und Damir Murselovic (90.+1) brachten dem TuS in Weitersburg ein 3:3-Remis und den ersten Zähler. „Und dieser war aufgrund der Leistung auch mehr als verdient“, sagt der Oberwinterer Trainer Mario Brötz auch ein paar Tage danach. „Wir hatten eine zehnminütige Tiefschlafphase zu Beginn und haben danach wirklich ein gutes Spiel gemacht.“

Natürlich torpedierte diese Anfangsphase die ursprünglichen Pläne von Brötz. „Wir kriegen zu viele Gegentore und wollten erst einmal sicher stehen, aus einer stabile Defensive agieren. Nach vorne geht bei uns immer etwas. Auch gegen Anadolu ist die Herangehensweise so. Wir müssen defensiv besser werden.“

Die Hoffnung beim TuS ruht auch auf der dicker werdenden Personaldecke. In Mirco Koll, Marlo Bollig und Tom Stein kommen drei Spieler zurück, die vornehmlich defensiv orientiert sind. „Das erste Mal in dieser Spielzeit kann ich sagen, dass in Sachen Personal alles gut ist. Wir sind endlich so gut wie komplett“, freut sich Brötz. Vorne haben sich die Neuen Murselovic und Lulzim Neziri bereits als Torschützen ausgezeichnet und auch der letzte und jüngste Neuzugang, Jonas Hbib, aus der A-Jugend der SG 99 Andernach, hat sich bereits als Bereicherung erwiesen. „Ich bin selbst gespannt, wie wir nach dem 3:3 auftreten. Mehr und mehr fügt es sich zusammen. Anadolu ist natürlich immer eine Herausforderung, eine Mannschaft, die sich klar nach oben orientiert“, so Brötz.