Der TuS Oberwinter hat das Rhein/Ahr-Derby gegen den SV Oberzissen 2:4 verloren – und steht auch nach dem zweiten Bezirksligaspieltag noch ohne Punkte da.

Viel Frust auf der einen, viel Freude auf der anderen Seite nach dem Rhein-Ahr-Derby zwischen dem TuS Oberwinter und dem SV Oberzissen: Auf der Bandorfer Höhe freuten sich die Gäste am Ende über einen völlig verdienten 4:2 (3:1)-Auswärtserfolg und damit einem gelungenen Bezirksligastart mit nun vier Punkten. Für den TuS war es die zweite Niederlage, die schon Anlass zur Sorge bereitet.

„Der Gegner war zweikampf-und laufstärker und wir haben lausig verteidigt.“

Mario Brötz, Trainer des TuS Oberwinter

„Einerseits erklärbar aufgrund unserer Personalsituation. Andererseits war die Art und Weise aber nicht in Ordnung. Der Gegner war zweikampf-und laufstärker und wir haben lausig verteidigt. Chancen waren eigentlich ausreichend da, aber irgendwie haben wir es so über uns ergehen lassen“, monierte TuS-Coach Mario Brötz.

„Nach dem Remis zum Start tat dieser sehr verdiente Sieg sehr gut. Nun stehen zwei Heimspiele an. Gegen Karbach II und das Kirmes-Spiel und Derby gegen Westum/Löhndorf. Wenn wir da so weiter machen, können wir wirklich sehr zufrieden sein“, lobte der gut gelaunte SVO-Trainer Eike Mund.

SVO zieht mit Lukas Groß ein Ass aus dem Ärmel

Die offensiven Fragezeichen bei Oberzissen nach dem Abgang von Top-Torjäger Tim Esten und dem torlosen Auftakt wurden kurzerhand in Ausrufezeichen umgewandelt. Denn mit dem reaktivierten Lukas Groß zog der SVO ein Ass aus dem Ärmel. Der 35-Jährige, der im Vorjahr nach eigentlichem Laufbahnende nur noch in der B-Klassen-Reserve aushalf, wird den Bezirksligakader auf jeden Fall in den nächsten Wochen ergänzen und auch verstärken.

Groß erzielte nach starker Leistung das 4:1 (86.), welches die endgültige Entscheidung im Spiel war. Der Treffer von Oberwinters Max Blohm in der Nachspielzeit zum 2:4 hatte nur noch statistischen Wert, zeigte aber auch, wie es hätte gehen sollen. „Da haben wir uns einmal richtig durchgetankt mit Mirco Koll, der dann abgelegt hat. Diese Entschlossenheit hatte zuvor gefehlt“, meinte Brötz.

Sidibe Arama vergibt die erste Chance

Zum Beispiel nach wenigen Minuten Spielzeit, als Ibrahim Sidibe Arama per Kopf die Großchance zum 1:0 hatte. Danach zeigten beide Seiten Schwächen nach Standards. Jeweils nach einer unzureichend geklärten Ecke fielen das 0:1 durch Jan Loosen (19.) und postwendend der Ausgleich durch Damir Murselovic (21.).

Der SVO blieb aber am Drücker und Tobias Höper nutzte eine Unstimmigkeit in der zentralen Defensive der Gastgeber zum 2:1 (25.). Quasi mit dem Pausenpfiff legte Oberzissen nach. Aarone Seiwert traf nach Höper-Vorarbeit zum 3:1.

Nach der Pause verflachte das Spiel. Die Gäste hätten durch Groß oder Seiwert vorzeitig für klare Verhältnisse sorgen können, vom TuS kam schlicht zu wenig. „Wir haben jetzt schon einiges aufzuholen. Aber im Vollbesitz der personellen Kräfte und ab der nächsten Woche sollte es so weit sein. Wir sind optimistisch“, erklärte Brötz.

TuS Oberwinter – SV Oberzissen 2:4 (1:3)

TuS Oberwinter: Nett – Ibrahim, Koll, Harst (46. Schneider), M.T. Begen, K.M. Begen, Arama (85. Bukhory), Murselovic, Neziri, Blohm. SV Oberzissen: Hürter – Welter, Schneider, Schöning, L. Baltes, T. Baltes (78. Klaes), Seiwert (88. Arenz), Singh, Madanoglu (89. Ockenfels), Höper (67. L. Groß), Loosen (90. N. Groß).

Schiedsrichter: Ferederic Lotzer (Güls).

Zuschauer: 95. Tore: 0:1 Jan Loosen (19.), 1:1 Damir Mirselovic (21.), 1:2 Tobias Höper (25.), 1:3 Aaron Seiwert (45.+2), 1:4 Lukas Groß (86.) 2:4 Max Blohm (90.+4).