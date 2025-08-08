Mit einer verpatzten Generalprobe geht der TuS Oberwinter in den ersten Spieltag der Bezirksliga Mitte. Und da geht’s auch noch zum starken FC Emmelshausen-Karbach II.

Zum Saisonbeginn in der Fußball-Bezirksliga Mitte muss der TuS Oberwinter am Sonntag (15 Uhr) zur Reserve des neu gegründeten FC Emmelshausen-Karbach. Der Pflichtspielauftakt der Oberwinterer misslang vor Wochenfrist allerdings. Im Rheinlandpokal war in der ersten Runde der FC Alemannia Plaidt bereits Endstation. Mit 2:3 unterlag der eine Klasse höher spielende TuS Oberwinter.

„Dieses Spiel hat für die Liga aber jetzt nichts zu sagen“, ist sich Oberwinters Coach Mario Brötz sicher. „Das haben wir ganz schnell abgehakt. Der Fokus liegt ganz allein auf dem ersten Spieltag“, erklärt Brötz.

Der neue Trainer des TuS war mit der Vorbereitung seiner Mannschaft durchaus zufrieden. Zuletzt gab es Testspielsiege gegen Mittelrhein-Bezirksligist SC Volmershoven-Heidgen und auch gegen A-Ligist FV Rheinbrohl. „Es hat alles gepasst. Nur personell gibt es hier und da urlaubsbedingt noch Engpässe“, sagt Brötz.

Wir wissen ganz einfach, dass wir eine andere Leistung als zuletzt im Pokal zeigen müssen und werden.“

Mario Brötz, Trainer des TuS Oberwinter

Auch beim Auftakt in Emmelshausen. In Marlo Bollig, Stephan Gies, Tom Stein und Neuzugang Noah Pollack fehlen vier Startelfkandidaten. „Da müssen wir irgendwie durch. Bis Ende August ist es einfach so, dass immer mal wieder jemand im Urlaub ist. Aber das Problem haben andere Teams auch. Wir wissen ganz einfach, dass wir eine andere Leistung als zuletzt im Pokal zeigen müssen und werden“, sagt Brötz.

Zumal der Gegner, die Oberligareserve Emmelshausen-Karbach, durchaus zum Kreis derer Teams gehört, der im oberen Drittel erwartet wird. „Man hört einiges und kennt einige Namen natürlich. Das wird richtig schwer, gerade auswärts zum Start. Auf der anderen Seite ist noch keine Mannschaft am ersten Spieltag in Bestform. Vielleicht ist es auch eine Chance“, meint Brötz.