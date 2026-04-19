In der Bezirksliga Mitte triumphierte der FC Germania Metternich mit einem eindrucksvollen 9:0 gegen TuS Oberwinter. Jeremy Heyer glänzte mit vier Toren, während Oberwinter dem Abstieg immer näherkommt.
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Der FC Germania Metternich hat in der Fußball-Bezirksliga Mitte einmal mehr seine Offensivkünste bewiesen und die stark ersatzgeschwächten Gäste des TuS Oberwinter mit 9:0 (5:0) geschlagen. In einem von der ersten Minute einseitigen Duell hätte das Ergebnis durchaus auch noch höher ausfallen können.