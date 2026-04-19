FC besiegt TuS mit 9:0 Oberwinter fängt neun Tore und lobt Gegner Metternich Jan Lindner 19.04.2026, 20:18 Uhr

i Kapitän Emre Simsek zeigt es an, für den FC Metternich geht es nur in eine Richtung: beim 9:0 gegen den TuS Oberwinter in Richtung gegnerisches Tor. Jörg Niebergall

In der Bezirksliga Mitte triumphierte der FC Germania Metternich mit einem eindrucksvollen 9:0 gegen TuS Oberwinter. Jeremy Heyer glänzte mit vier Toren, während Oberwinter dem Abstieg immer näherkommt.

Der FC Germania Metternich hat in der Fußball-Bezirksliga Mitte einmal mehr seine Offensivkünste bewiesen und die stark ersatzgeschwächten Gäste des TuS Oberwinter mit 9:0 (5:0) geschlagen. In einem von der ersten Minute einseitigen Duell hätte das Ergebnis durchaus auch noch höher ausfallen können.







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