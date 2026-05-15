TuS ist motiviert Oberwinter fährt gut gelaunt nach Oberwesel Lutz Klattenberg 15.05.2026, 12:03 Uhr

i Nach dem 2:2 gegen die Mülheimer Reserve fahren Ibrahim Sidibe Arama (am Ball) und der TuS Oberwinter gut gelaunt zum Auswärtsspiel nach Oberwesel. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

In der Fußball-Bezirksliga Mitte sichert sich das Schlusslicht TuS Oberwinter einen unerwarteten Punkt und sorgt für gute Stimmung. Trainer Wiest blickt motiviert auf das letzte Auswärtsspiel.

Auch wenn der Abstieg des TuS Oberwinter aus der Fußball-Bezirksliga Mitte längst besiegelt ist, ist die Stimmung auf der Bandorfer Höhe nach dem ersten Punktgewinn am vergangenen Wochenende gut. Auch im letzten Auswärtsspiel am Sonntag (15 Uhr) rechnet sich die Mannschaft von Trainer Timm Wiest, für den es der letzte Einsatz an der Seitenlinie sein wird, einiges aus.







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