Nun ist der Klassenverbleib des TuS Oberwinter in der Fußball-Bezirksliga Mitte endgültig gesichert. Im Heimspiel gegen den SV Viktoria Weitersburg setzte sich die Mannschaft von Trainer Cornel Hirt nach Rückstand mit 3:1 (1:1) durch und sammelte die Punkte 36 bis 38. Die Weitersburger verpassten durch die zehnte Saisonniederlage den Sprung auf den dritten Platz.

„Gratulation an Oberwinter“, sagte SVW-Trainer David Koca schnell nach dem Schlusspfiff, „das war eine sehr verdiente Niederlage. Wir haben etwas umgestellt am System. Das hat nicht so funktioniert, der TuS hatte viele Chancen. In vielen Szenen waren wir nur begleitend dabei.“

Oscar Mers bringt Weitersburg in Führung

Dabei ging seine Mannschaft nach neun Minuten in Führung. Nach einem Oberwinterer Eckball fuhren die Weitersburger einen schnellen Konter, den Oscar Mers erfolgreich abschloss – 10 für Weitersburg.

Zuvor hatten allerdings auch schon Max Blohm und Yassin Boutziri gute Gelegenheiten für die Gastgeber, die über die gesamte Spielzeit klar spielbestimmend waren. So kam Oberwinter in der 33. Minute zum verdienten Ausgleich: Liongo Adondo setzte sich dabei gut im Sechzehner durch und schoss ein.

„Eine gelungene Vorstellung von vorne bis hinten, über die gesamte Distanz.“

Cornel Hirt, der Trainer des TuS Oberwinter

Im zweiten Durchgang setzte sich das Spiel gleichermaßen fort. Der TuS hatte zahlreiche Möglichkeiten und deutlich mehr Ballbesitz. Der Kapitän nahm es dann selbst in die Hand. Nach Boutziri-Vorlage traf Mirco Koll in der 68. Minute zum 2:1. Wenn die Weitersburger durchkamen, war TuS-Keeper Niklas Nett zur Stelle. Der Rückhalt zeigte einmal mehr eine starke Leistung. Den Schlusspunkt setzte Max Blohm. In der 79. Minute traf Blohm per direktem Freistoß.

„Wir hatten auch unsere Möglichkeiten. Oberwinter war aber viel effizienter. So Spiele gibt es auch. Heute war der Gegner einfach besser“, meinte Koca. Hirt war zufrieden: „Eine gelungene Vorstellung von vorne bis hinten, über die gesamte Distanz. Einziger Kritikpunkt ist die Chancenverwertung. Wir hätten sicherlich auch das eine oder andere Tor mehr erzielen können oder müssen.“

TuS Oberwinter – SV Weitersburg 3:1 (1:1)

TuS Oberwinter: Nett – Bollig, K.M. Begen, Koll, Stein, Wiest (46. Sylla (75. Aldakak), Ibrahim, Gies, Boutziri, Andondo (87. Schneider), Blohm.

SV Weitersburg: Strobel – Jösch (46. Werner), Berg, O. Köhler (86. Heymann), Schmidt, Rudenko, Denysiuk (69. Püschel), S. Köhler, Christ, Mers (69. Görtz), Knop (83. Shkreta).

Schiedsrichter: Fabian Mohr (Strohn).

Zuschauer: 80.

Tore: 0:1 Oscar Mers (9.), 1:1 Liongo Adondo (33.), 2:1 Mirco Koll (68.), 3:1 Max Blohm (79.).