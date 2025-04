„Nicht schön, aber effektiv." So lautete das Fazit von Cornel Hirt, dem Trainer des TuS Oberwinter, nach dem 2:1 (1:1)-Derbysieg der Fußball-Bezirksliga Mitte bei der Reserve des Ahrweiler BC.

Dass der Dreier für die Elf von der Bandorfer Höhe extrem wichtig war, verdeutlicht der Blick auf die Tabelle. Im Gegensatz zum ABC, der mit 18 Punkten weiter auf dem ersten Abstiegsplatz rangiert, konnte die Hirt-Elf den Vorsprung auf die Gefahrenzone auf zwölf Zähler ausbauen und dürfte dadurch Planungssicherheit für die kommende Spielzeit haben.

Ibrahim Sidibe Arama gelingt das frühe 1:0

Den Gästen spielte dabei das frühe 1:0 nach nur fünf Minuten durch Ibrahim Sidibe Arama in die Karten. Nach Zuspiel von Maximilian Bluhm zögerte Ahrweilers Schlussmann Hakan Bakir beim Herauslaufen, wodurch Arama die Möglichkeit zum Führungstreffer bot und er diese auch nutzte. Im Gegensatz zur elften Minute, als Arama eine große Chance per Kopf vergab.

„Danach ist das Spiel gekippt und wir hatten bis zur Pause keinen wirklichen Zugriff mehr", bemängelte Hirt. Die Rheinlandligareserve übernahm das Zepter und belohnte sich in der 34. Minute mit dem Ausgleich durch Maximilian Bluhm. ABC-Coach Filip Dickebohm hätte aber noch lieber gesehen, wenn seine Mannschaft in Führung gegangen wäre: „Uns fehlt vorne einfach ein echter Torjäger. Bis zur 70. Minute waren wir die spielbestimmende Mannschaft, leider hat uns aber wieder die fehlende Kaltschnäuzigkeit einen Sieg gekostet."

„Es war ein dreckiger Sieg, da die Partie kein gutes Niveau hatte, wir nehmen die drei Punkte aber gerne mit.“

Cornel Hirt, Trainer des TuS Oberwinter

Oberwinters Mirco Koll markierte in der 77. Minute das eher glückliche 2:1 für die Gäste, welches auch dank eines gut aufgelegten Torhüters Niklas Nett zum Sieg gereicht hat. Nett kratzte in der Schlussphase einen Kopfball von Mahdi Hussein noch von der Linie, zudem prallte in der letzten Aktion der Begegnung ein Freistoß von Benjamin Ibrahimovic nur an die Querlatte.

„Es war ein dreckiger Sieg, da die Partie kein gutes Niveau hatte, wir nehmen die drei Punkte aber gerne mit. Der Verein kann die Planungen für die kommende Spielzeit nun intensivieren. Vor der Saison hätte ich nicht damit gerechnet, dass wir so früh in der Saison den Klassenerhalt quasi sicher haben", gab Hirt zu Protokoll. ABC-Coach Dickebohm sagte: „Individuelle Fehler bei zu vielen Gegentoren und fehlende Effektivität bei eigenen Möglichkeiten, so hat man in der Liga auch leider nichts verloren."

Ahrweiler BC II - TuS Oberwinter 1:2 (1:1)

Ahrweiler BC II: Bakir - Susa, Werner (83. Ibrahimovic), Galdino (83. Küpper), Adams (70. Tunc), Somuah, Pauly, Sukic, Bluhm, Götte (81. Isgaem), Hussein.

TuS Oberwinter: Nett - Stein, Koll, Harst, Gies (72. Cabello), Blohm (80. Wiest), Arama (59. Sylla., 80. Schneider), Ibrahim, Bollig, K. Begen, M. Begen (59. Boutziri).

Schiedsrichterin: Antonia Elizabeth von Kölichen (Rheinbreitbach).

Zuschauer: 100.

Tore: 0:1 Ibrahim Sidibe Arama (5.), 1:1 Maximilian Bluhm (34.), 1:2 Mirco Koll (77.).