Oberweseler Torflaute beendet, trotzdem keine Punkte

Auch beim Rückrundenauftakt gab es keine Punkte für die SG Viertäler Oberwesel. Der Vorletzte unterlag in Winzberg dem SV Oberzissen, der nach fünf Auswärtspleiten in Serie in der Fremde wieder jubeln durfte.
Erneute Heimniederlage für die SG Viertäler Oberwesel: Bei eisigen Temperaturen unterlag man dem SV Oberzissen in der Fußball-Bezirksliga Mitte mit 2:4 (1:2). Mit der Niederlage nagelt man sich selbst auf dem vorletzten Rang 15 fest, Oberzissen macht tabellarische Klimmzüge, hoch auf Platz sieben.