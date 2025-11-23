2:4 gegen den SV Oberzissen Oberweseler Torflaute beendet, trotzdem keine Punkte Sascha Wetzlar 23.11.2025, 20:35 Uhr

i Hier hat Julian Stüber (links, in Blau) kurzzeitig die Orientierung verloren, vor dem Tor tat er das nicht. Zweimal traf Stüber für seine SG Viertäler Oberwesel, aber der Tabellenvorletzte verlor dennoch in Winzberg mit 2:4 gegen den SV Oberzissen um Mustafa Madanoglu (Nummer 11). Christian Kiefer

Auch beim Rückrundenauftakt gab es keine Punkte für die SG Viertäler Oberwesel. Der Vorletzte unterlag in Winzberg dem SV Oberzissen, der nach fünf Auswärtspleiten in Serie in der Fremde wieder jubeln durfte.

Erneute Heimniederlage für die SG Viertäler Oberwesel: Bei eisigen Temperaturen unterlag man dem SV Oberzissen in der Fußball-Bezirksliga Mitte mit 2:4 (1:2). Mit der Niederlage nagelt man sich selbst auf dem vorletzten Rang 15 fest, Oberzissen macht tabellarische Klimmzüge, hoch auf Platz sieben.







