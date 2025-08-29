In der Fußball-Bezirksliga Mitte hat die SG Viertäler Oberwesel am Sonntag Heimrecht, die SG Mörschbach muss auswärts ran – und der FC Emmelshausen-Karbach II gar nicht, denn die Partie der Oberliga-Reserve daheim gegen den SV Weitersburg wurde auf Dienstag (19.30 Uhr) verlegt.

SG Viertäler Oberwesel – SV Untermosel Kobern (So., 15 Uhr, in Oberwesel). Nach dem 0:2 in Lützel bei Anadolu Spor Koblenz, als sich die massiv ersatzgeschwächten Oberweseler teuer verkauften, sollte es im Kader von Trainer Rafael Sousa wieder weitaus besser aussehen. Der Konjunktiv verrät: So richtig tut es das nicht. Zwar kehren Kapitän Sebastian Mitchard, Lukas Kriewel, Tim und Chris Jäckel sowie Serhii Tumko in den Kader zurück, aber bei Chris Jäckel ist der Einsatz wegen einer Zerrung noch fraglich. Für den spielenden Co-Trainer Fabio Aquila (Muskelverletzung) kommt ein Einsatz noch zu früh. Fabian Strunk ist Gelb-Rot-gesperrt, Lukas Stüber im Urlaub. Sedat Elmas und Julian Stüber sind krank – und damit fraglich. Trotzdem will Coach Rafael Sousa, der in Lützel selbst auflief, den ersten Sieg: „Wir spielen das erste Mal in Oberwesel, wir wollen alles reinknallen, wir haben drei gute Spiele gemacht, aber brauchen mal irgendwas auf der Habenseite.“ Zwei Unentschieden und eben das 0:2 stehen zu Buche, das 2:2 gegen Weitersburg holte Oberwesel in Winzberg.

Zumindest etwas ausgeruhter dürften die Oberweseler sein, da Untermosel am Mittwoch gegen Rheinlandligist SG 99 Andernach ran musste und beim 0:2 (zwei Tore durch den Ex-Karbacher Mike Borger) sicherlich ein paar Körner lassen musste. „Sie sind sicherlich nicht an ihrer bisherigen Punkteausbeute zu bemessen. Das wird ohne Zweifel ein dickes Brett, was wir zu bohren haben. Oberwesel ist eine sehr robuste Mannschaft“, sagt Untermosels Tobias Wirtz. Der ehemalige Emmelshausener und Karbacher trainiert den SVU mit Stefan Ostkamp zusammen. Untermosel ist gut gestartet mit zwei Siegen aus drei Spielen, der aus Boppard gekommene Louis Männchen hat bislang „nur“ einmal getroffen.

FC Urbar – SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen (So., 15 Uhr). Nach drei Spielen hat Aufsteiger Urbar noch keinen Punkt vorzuweisen, „Langzeit-Bezirksligist“ Mörschbach aber auch erst einen – folglich ist es das Duell des Schlusslichts gegen den Vorletzten. „Ich kenne die Mörschbacher sogar noch aus meiner aktiven Zeit mit Rot-Weiß Koblenz. Die Mannschaft, der Verein, hat in der Bezirksliga alles mitgemacht und schon deshalb einen kleinen Vorteil. Beide Seiten wollen unbedingt das erste Erfolgserlebnis“, sagt Urbars Trainer Gökan Bigün, früher Torjäger bei den Rot-Weißen zu Bezirksliga-Zeiten. Co-Trainer ist übrigens Kumpel Viktor Klein, der den SSV Boppard aus der A-Klasse in die Bezirksliga führte.

Mörschbachs Spielertrainer Simon Peifer misst der Partie natürlich eine wichtige Bedeutung zu, verfällt aber auch nicht in Panik nach gerade erst drei Begegnungen: „Wir müssen uns einfach mal für die guten Leistungen belohnen.“ Beim 1:2 in Metternich war es ein später Elfmeter, beim 2:2 gegen Ahbach ein Sonntagsschuss, der die SG Punkte kostete. Vier Zähler mehr könnten es also theoretisch sein. Sind es aber nicht. Und deswegen wollen die Gäste in Urbar auf jeden Fall etwas mitnehmen. „Das ist eine unangenehme Mannschaft“, weiß Peifer, „sie sind physisch stark, es wird wieder intensiv.“ Urbar dürfte einen Tick ausgeruhter sein, im Gegensatz zu Mörschbach mussten sie nicht im Rheinlandpokal ran (Aus in Runde eins mit 3:4 gegen Metternich). Peifer hofft, dass das 1:5 gegen Rheinlandligist Immendorf aus den Knochen ist. Der Kader wird der gleiche wie am Mittwoch sein. Erst einmal länger fehlen wird Kim Heydorn, der unter der Woche operiert wurde, er hatte sich einen Meniskusriss zugezogen.