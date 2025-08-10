Ohne Tore ist die Partie in der Bezirksliga zwischen Oberzissen und Oberwesel zu Ende gegangen. Auch wenn es für die Fans kaum packende Torraumszenen gab, zumindest beide Trainer waren mit dem Auftakt zufrieden.

Mit einem leistungsgerechten Unentschieden, da waren sich beide Trainer einig, endete der erste Spieltag für die Fußball-Bezirksligisten SV Oberzissen und SG Viertäler Oberwesel. Da sich beide Mannschaften offensiv nicht wirklich zwingend zeigten, stand nach 90 Minuten ein torloses Remis zu Buche. Neben der deckungsgleichen Einschätzung des Ergebnisses wählten sowohl Oberzissens Coach Eike Mund als auch Gästetrainer Rafael Sousa beim Fazit einen ähnlichen Wortlaut. Dem „ordentlichen Reinkommen in die Saison“ von Mund, stand ein „Punktgewinn zum Ankommen in die Bezirksliga“ von Sousa gegenüber.

Auf dem Platz hielten sich beide Mannschaften bei sommerlichen Temperaturen weitestgehend schadlos. Der heimische SVO, mit leichten Vorteilen in den ersten 45 Minuten, hatte seine beste Szene des Spiels nach rund einer Viertelstunde, als ein Abschluss von Satbir Singh ans Lattenkreuz knallte. Jan Loosen stand zum Abstauber bereit, bekam den Ball aber nicht mehr unter Kontrolle.

Oberzissen fordert einen Elfmeter

Kurze Zeit später mussten die Gäste aus Oberwesel bereits zum ersten Mal verletzungsbedingt wechseln, da es für Routinier Chris Jäckel mit einer Zerrung nicht mehr weiter ging (18.). Da die Oberweseler Angriffsreihe von der SVO-Hintermannschaft im ersten Durchgang komplett in Schach gehalten wurde und auch die Hausherren keine weitere nennenswerte Aktion zustande brachten, ging es ohne weitere Highlights in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel sollte es bis in die Schlussphase dauern, ehe es in den Strafräumen mal wieder gefährlich wurde. Den Anfang machte ein ausbleibender Elfmeterpfiff nach vermeintlichem Foul an Oberzissens Tobias Höper (75.). „Klarer Strafstoß“, befand Mund. Ein Dementi Sousas, der die Situation mit „zumindest strittig“ einschätzte, blieb aus.

„Der finale Pass hat heute bei uns oftmals gefehlt, das 0:0 geht somit auch absolut in Ordnung.“

Oberzissens Trainer Eike Mund

Danach wäre aber beinahe den Gästen vom Rhein der Lucky Punch gelungen. Serhii Tumko zwang SVO-Schlussmann Felix Hürter per doppeltem Abschluss zu zwei Glanzparaden, wenig später zielte zudem der eingewechselte Sedat Elmas aus guter Position nach Vorlage von Tumko zu hoch. So endete der erste Spieltag für beide Mannschaften immerhin nicht punktlos.

Mund konnte damit leben und sagte: „Der finale Pass hat heute bei uns oftmals gefehlt, das 0:0 geht somit auch absolut in Ordnung. Die Partie hat aber wieder direkt aufgezeigt, dass in der Bezirksliga nahezu jedes Spiel eine 50:50-Sache ist, wo gerade Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage entscheiden.“ Oberwesels Sousa freute sich ebenfalls über einen Punkt zum Saisonauftakt: „Den nehmen wir gerne mit, zumal Oberzissen eines der unangenehmsten Auswärtsspiele der Saison ist. Wir haben es gerade defensiv sehr ordentlich gemacht und dadurch einen zufriedenstellenden Start hingelegt.“

SV Oberzissen – SG Viertäler Oberwesel 0:0

SV Oberzissen: Hürter – Welter, Jo. Schneider, Schöning, Ja. Schneider (46. Oligschläger), Madanoglu, Loosen, Höper (89. Bombach), To. Arenz (63. Seiwert), Singh, T. Baltes (46. L. Baltes).

SG Viertäler Oberwesel: Hemmerle – Stüber, Strunk, C. Jäckel (18. Musa), Henzel, Hammen (81. Hammen), Mitchard, Kriewel, Tumko, T. Jäckel, Bast.

Schiedsrichter: Justin Daum (Niederahr).

Zuschauer: 160.