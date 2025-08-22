Zwei knifflige Auswärtsspiele und ein Heimspiel mit einer großen Unbekannten, nämlich dem Gegner, stehen für die drei Rhein-Hunsrücker Fußball-Bezirksligisten am Sonntag, dem dritten Spieltag, an.

SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen - TuS Ahbach (So., 14.45 Uhr, in Mörschbach). „Wechsler“ TuS Ahbach (spielte zuletzt 2000/01 in der Bezirksliga Mitte und stieg damals als Vizemeister in die Landesliga Süd auf, die 2003 aus dem Spielklassensystem „gelöscht“ wurde) musste aus der West-Staffel in die Mitte-Staffel übersiedeln. Die in der Verbandsgemeinde Gerolstein beheimateten Gäste müssen am Sonntag 130 Kilometer einfache Strecke zurücklegen, um nach Mörschbach zu kommen. Immerhin haben sie schon vier Punkte im Gepäck durch den 3:1-Sieg beim SV Untermosel Kobern und dem 2:2 gegen den HSV Neuwied, aber auch eine Klatsche im Rucksack, denn am Dienstag gab es in der zweiten Runde des Rheinlandpokals eine 1:5-Klatsche beim SV Föhren (A-Klasse Trier-Saarburg). „Es ist für uns das erste Spiel gegen Ahbach, wir erwarten einen physisch starken Gegner und stellen uns auf eine intensive Partie ein“, sagt Mörschbachs Spielertrainer Simon Peifer: „Es ist ein Heimspiel, das wir gewinnen sollten.“ Das wäre auch notwendig nach den Auftaktniederlagen gegen Augst Eitelborn (2:5) und in Metternich (1:2). „Wir haben drei von vier Halbzeiten gut gespielt“, sagt Peifer: „In Metternich kann man verlieren, aber es war natürlich sehr ärgerlich durch den Elfmeter in der Nachspielzeit. Aber die Leistung hat gestimmt.“

Mörschbach steht vor einer englischen Woche, nach dem Ahbach-Heimspiel geht es am Mittwoch (19.30 Uhr) in der zweiten Runde des Rheinlandpokals in Mörschbach gegen den Rheinlandligisten TuS Immendorf, ehe es am Sonntag in der Liga zum Aufsteiger FC Urbar geht. Nach fast einjähriger Verletzungspause könnte Außenspieler Julian Vogt wieder im SG-Kader stehen. Yannic Vogt, Florian Heyer, Jonas Korbion und nun auch Nico Merg (verletzte sich in Metternich) fallen aus.

SV Oberzissen - FC Emmelshausen-Karbach II (So., 15 Uhr). Christoph Fahning, der Coach der FCEK-Reserve, hat vor der Partie in Oberzissen zum einen bei seinem Ex-Klub Oberwesel nachgehört, was er und seine Elf beim SVO zu erwarten hat, zum anderen gab es die Partie auch im Stream zu sehen. Wichtigstes Erkenntnis für ihn: „Es hat sich nicht viel verändert, erste und zweite Bälle werden wichtig, es ist weiter das 4-4-2-System.“ Darauf wird er seine Mannschaft einstellen, aber auch darauf, dass „es wieder um Einstellung und Mentalität geht“. Da hatte er den einen oder anderen Mängel beim 3:3 zuletzt in Westum ausgemacht. Denn ansonsten wären sicherlich sechs Punkte zum Start statt vier möglich gewesen, so sind es vier. „Wir wollen auf sieben Punkte kommen“, sagt Fahning. Aber das will Oberzissen auch, der Rhein/Ahr-Klub steht als Fünfter einen Platz vor dem FC.

Unterstützung aus dem Oberliga-Kader, der zeitlich beim SV Gonsenheim gastiert, gibt es wahrscheinlich keine, denn Marian Kunz hat sich schwerer an der Schulter verletzt und Deniz Öczep am Knie im Training bei der Ersten. Beide spielten zuletzt regelmäßig Zweite, zudem ist Jason Weber (war in Westum dabei) krank. Aus dem eigenen Kader fehlen Luca Boos (beruflich) und Jonas Wunderlich (privat) „Aber wir haben ja immer 14, 15 Spieler auf gutem Niveau“, sagt Fahning.

SV Anadolu Spor Koblenz - SG Viertäler Oberwesel (So., 15 Uhr, in Lützel). Wenn ansonsten gerne von den elf Freunden im Fußball die Rede ist, sind es bei Oberwesel elf Fehlende, mit denen sich vor allem Trainer Rafael Sousa vor dem bestimmt nicht leichten Gang auf den Hartplatz Feste Franz in Lützel beschäftigen muss. Fangen wir mit den Urlaubern an: Tim Jäckel, Chris Jäckel, Sebastian Mitchard, Jonas Henzel, Serhii Tumko, Lukas Kriewel und Dennis Müller sind verreist, teils zusammen, teils allein. Dazu kommen die Verletzten Fabio Aquila, Kevin Hochstein, Robin Dietz und Toni Reckert. Beim spielenden „Co“ Aquila könnte es vielleicht kommende Woche wieder zum Mannschaftstraining reichen, Torjäger Hochstein ist noch zwei Wochen krankgeschrieben. „Von 20 Feldspielern im Kader habe ich also noch neun übrig“, sagt Sousa. Also wird er sich aus der Reserve bedienen: Jakob Werner, Philipp Löschner, Sebastian Walkling und Sousa selbst werden die Reise nach Koblenz mitmachen. „Wir müssen bereit sein, Staub zu fressen dort“, malt Sousa ein „Aschen-Bild“ und ergänzt: „Ich glaube schon, dass was geht.“

Anadolu um Neu-Coach Fatih Sözen ist mit einem Sieg (2:0 gegen Urbar) und einer Niederlage (2:3 bei Mülheim-Kärlich II) gestartet. Oberwesel, dessen Antrag auf eine Verlegung abgelehnt wurde, spielte zweimal unentschieden (0:0 in Oberzissen, 2:2 gegen Weitersburg). Sousa sagt zum Verlegungs-Nein: „Letztlich sind es ja unsere Spieler, die fehlen. Aber so etwas war tatsächlich in der A-Klasse leichter als in der Bezirksliga.“