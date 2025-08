Zwei Rhein-Hunsrück-Bezirksligisten waren am Wochenende nicht im Fußball-Rheinlandpokal gefordert. Die einen, der FC Emmelshausen-Karbach II, weil die Erstgarnitur im Pokal spielt und die Zweite dann nicht darf. Die anderen, die SG Viertäler Oberwesel, weil sie ihre Erstrundpartie beim Koblenzer C-Klässler SV Pfaffendorf auf Mittwoch, 13. August, verlegte. Beide testeten stattdessen letztmals vor dem Bezirksliga-Start am Sonntag (FCEK II gegen Oberwinter, Oberwesel in Oberzissen).

FC Emmelshausen-Karbach II – SG Mülheim-Kärlich II 6:1 (4:0). Eine stark besetzte FCEK-Zweite machte am Freitagabend das halbe Dutzend voll gegen den Liga-Rivalen. Emmelshausens Co-Trainer Uli Feldheiser gefiel vor allem Hälfte eins: „Das war schon richtig gut.“ Spieler des Spiels war für ihn Julian Gasper, der wie einige andere zum Oberliga-Kader gehört, mit zwei Toren und zwei Vorlagen. Die anderen vier Treffer erzielten Nikoll Suliq, Anzim Adjibabi, Alexander Auer und Mohamad Alhaj, für die sehr jungen Gäste traf Maxim Pede zum 1:5.

SG Viertäler Oberwesel – SG Morshausen/Beulich/Gondershausen 2:1 (0:1). Die Nature One findet zwar im Hunsrück statt, erfreut sich aber auch am Rhein großer Beliebtheit. „Die Oberweseler sind schon bisschen Nature-verrückt“, schmunzelte Neu-Coach Rafael Sousa, der wie etliche seiner Spieler am Samstagabend auf der Pydna weilte. „Das hat man auch in der ersten Hälfte gemerkt“, sagte Sousa, dessen Team mit 0:1 durch ein Eigentor von Julian Stüber gegen das Team aus der A Staffel 6 zurück lag. „In der Pause bin ich zum ersten Mal etwas lauter geworden“, sagte Sousa, „nicht wegen der Nature, sondern, weil wir Sachen gemacht haben, die wir sonst nicht machen.“ Der zweite Abschnitt war dann besser. „Das hatte auch mit der Einwechslung von Till Bast zu tun“, lobte Sousa den 17-Jährigen, der viel Biss und Aggressivität ins bis dahin müde Spiel der Oberweseler brachte. Die Tore für Oberwesel erzielten Chris Jäckel zum 1:1 und Lukas Kriewel zum 2:1-Endstand.