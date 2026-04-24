Drittes Spiel gegen Oberzissen Nur der Pokalfaktor spricht nicht für die SG Augst Marco Rosbach 24.04.2026, 06:00 Uhr

i Erinnerungen an ein wildes Spiel: Im Rheinlandpokal setzte sich Oberzissen dank zweier Treffer in der 90. und 92. Minute mit 5:4 gegen die SG Augst durch, die sich nur eineinhalb Wochen später in der Liga mit einem 5:1 revanchierte. Jetzt steht Duell Nummer drei an. Martin Gausmann

Im Rheinlandpokal setzte sich der SV Oberzissen dank zweier Treffer in der 90. und 92. Minute mit 5:4 gegen die SG Augst durch, die sich nur eineinhalb Wochen später in der Bezirksliga Mitte mit einem 5:1 revanchierte. Jetzt steht Duell drei an.

Fünf Spiele bleiben Robin Reifenberg noch, dann endet für den Aufstiegstrainer die Zeit bei der SG Augst Eitelborn. Schon jetzt steht fest, dass es eine gute Zeit war. Für Reifenberg genauso wie für die Spielgemeinschaft, die in ihrem ersten Jahr in der Fußball-Bezirksliga Mitte keinerlei Anlaufschwierigkeiten hatte.







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