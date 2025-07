Drittes Testspiel, erste Niederlage für die SG Viertäler Oberwesel nach dem 4:1-Sieg beim Ligakonkurrenten FC Metternich und dem 2:2 gegen A-Klässler SSV Boppard: Der Rückkehrer in die Fußball-Bezirksliga Mitte unterlag daheim in Oberwesel dem Südwest-Bezirksligisten TSG Planig mit 1:2 (1:1). Die frühe Gäste-Führung hatte der Oberweseler Chris Jäckel nach 26 Minuten ausgeglichen. Die Planiger markierten in der 50. Minute allerdings das Siegtor.

„So ein Spiel darf man eigentlich niemals verlieren“, sagte der neue SGVO-Coach Rafael Sousa: „Planig macht aus zwei Chancen zwei Tore. Wir haben sechs, sieben Hochkaräter, treffen jedoch nur einmal. Das war ein gutes Spiel von uns, viel besser als gegen Boppard. Aber die Jungs haben gesehen, dass gegen gute Bezirksliga-Mannschaften Fehler direkt bestraft werden.“ Das nächste Testspiel bestreitet die SG Viertäler am Sonntagabend um 18 Uhr in Oberwesel gegen den A-Klasse-Aufsteiger SC Weiler.