Nach zwei Spieltagen in der Fußball-Bezirksliga Mitte findet sich der FC Urbar am Tabellenende wieder, doch besonderen Druck verspürt der Aufsteiger dadurch nicht. Dennoch will Trainer Gökan Bigün am Freitagabend (20 Uhr) beim HSV Neuwied natürlich nur zu gerne die ersten Bezirksligapunkte einfahren.

Urbars Trainer Gökan Bigün

„Es sind erst zwei Spieltage gespielt und wir sind noch ein wenig in der Findungsphase, müssen uns noch an diese Liga gewöhnen. Wichtig ist, dass wir einfach konzentriert weiter arbeiten“, beruhigt Bigün. Auch in dem Wissen, dass die Personallage längst noch nicht optimal ist. „Es glättet sich langsam, auch wenn wir noch nicht die gewünschte Konstanz im Kader haben“, sagt Bigün.

Die 1:5-Niederlage gegen den SV Untermosel brachte einen schmerzhaften Ausfall mit sich. Kapitän Rinor Berbatovci erlitt eine Bänderverletzung und fehlt vorerst. Mittelfeldabräumer Sebastian Fetz verabschiedete sich in einen dreiwöchigen Urlaub. Auch Mert Eroglu fehlt wohl noch zwei Wochen. „Wir sind nicht in Vollbesetzung, aber wir haben mit Sicherheit eine schlagkräftige Mannschaft zusammen, die die ersten Punkte wird holen können“, versichert Bigün.

Neuwied hat Bezirksligaerfahrung – und Yannik Finkenbusch

Die Neuwieder, die aus der Ost-Staffel in die Mitte wechselten, starteten mit einem Punkt aus den ersten beiden Partien. Bigün: „Neuwied bringt schon etwas mehr Bezirksligaerfahrung mit und hat in Yannik Finkenbusch zum Beispiel auch einen höherklassig erfahrenen Mann. Ich habe den HSV auch schon mal auf eigenem Platz spielen sehen. Wir haben Respekt und werden taktisch sicherlich mal abwarten, was der HSV so macht – und dann versuchen, richtig zu reagieren.“