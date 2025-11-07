FCU spielt in Oberzissen Noch gibt Urbar die Hoffnung nicht auf Lutz Klattenberg 07.11.2025, 11:33 Uhr

i Er hat beim FC Urbar derzeit keine leichte Tätigkeit, aber trotz schlechter Lage bleibt er optimistisch: Trainer Gökan Bigün. Jörg Niebergall

Noch hat der FC Urbar die Hoffnung auf den Klassenverbleib in der Bezirksliga nicht aufgegeben. Aber in den verbleibenden vier Spielen in diesem Jahr warten noch schwierige Aufgaben auf das Schlusslicht.

„Wichtig ist nur, dass wir weiter an uns glauben", Gökan Bigün, Trainer des FC Urbar, vor den verbleibenden vier Spielen in der Fußball-Bezirksliga Mitte in diesem Jahr. Auf das Schlusslicht, das mit nur drei Punkten immer mehr den Anschluss zu verlieren droht, warten noch schwere Aufgaben im November.







Artikel teilen

Artikel teilen