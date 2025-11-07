Noch gibt Urbar die Hoffnung nicht auf

Noch hat der FC Urbar die Hoffnung auf den Klassenverbleib in der Bezirksliga nicht aufgegeben. Aber in den verbleibenden vier Spielen in diesem Jahr warten noch schwierige Aufgaben auf das Schlusslicht.
Lesezeit 1 Minute
„Wichtig ist nur, dass wir weiter an uns glauben", Gökan Bigün, Trainer des FC Urbar, vor den verbleibenden vier Spielen in der Fußball-Bezirksliga Mitte in diesem Jahr. Auf das Schlusslicht, das mit nur drei Punkten immer mehr den Anschluss zu verlieren droht, warten noch schwere Aufgaben im November.