Niklas Weis kam, sah und traf. Ausgerechnet der kurzfristig reaktivierte Weis avancierte im Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen den beiden Traditionsvereinen TuS Mayen und FC Germania Metternich zum Matchwinner. Der Geniestreich von Weis bescherte den Hausherren im Nettetalstadion einen 2:1 (1:1)-Sieg, der gleichzeitig bei den Gästen wohl die letzten Hoffnungen auf den Relegationsplatz nahm.

Metternichs Trainer Leo Sousa ärgerte sich hinterher über Unzulänglichkeiten sowohl in der Offensive als auch Defensive: „Das war eine Blaupause zum vergangenen Spiel gegen Untermosel. Hinten kassieren wir viel zu einfache Gegentore, und vorne vergeben wir reihenweise Hochkaräter.“

Josip Bilac schießt Mayen in Führung

Auf dem Rasen des Mayener Nettetalstadions entwickelte sich eine Partie, in der beide Mannschaften Druckphasen für sich beanspruchten. Der Anfang gehörte den Gastgebern, die 1:0-Führung durch Josip Bilac fiel allerdings erst in der 26. Minute. Bilac durfte dabei fast ungehindert Richtung Metternicher Tor marschieren und abschließen. Nur wenige Minuten später traf FC-Akteur Fabien Fries zuerst den Pfosten, ehe er in der 37. Minute per Foulelfmeter den insgesamt leistungsgerechten 1:1-Pausenstand markierte.

In der ersten Viertelstunde nach Wiederanpfiff hatten die Germanen ihre beste Phase, allerdings brachte die fehlende Effektivität Sousa zum Verzweifeln: „Kubilay Toumpan zweimal und Fabien Fries konnten jeweils alleine aufs Mayener Tor zulaufen, warum wir daraus kein Kapital schlagen konnten, ist mir ein Rätsel.“

„Wir können uns glücklich schätzen, dass wir einen solchen Spieler in der Hinterhand haben. Das Tor macht er mit seiner ganzen Erfahrung natürlich überragend.“

Marc Steil, Trainer des TuS Mayen, zum 2:1-Siegtreffer von Niklas Weis

Der TuS Mayen überstand diese Drangphase mit etwas Glück und einem gut aufgelegten Burak Kök im Tor, danach stand jedoch ein anderer Spieler im Fokus: Niklas Weis, der zu Rheinlandligazeiten ein fester Bestandteil der Mayener war, stand aufgrund eines personellen Engpasses überraschend im Kader. Der Stürmer wurde in der 70. Minute eingewechselt und zeigte in der 86. Minute, dass er nichts verlernt hat. Weis kam rund 25 Meter vor dem Metternicher Tor an den Ball, sah, dass Gästeschlussmann Tobias Grube zu weit vor seinem Gehäuse stand, und erzielte per perfekt dosiertem Heber den 2:1-Siegtreffer.

Damit brachte er auch TuS-Coach Marc Steil ins Schwärmen: „Wir können uns glücklich schätzen, dass wir einen solchen Spieler in der Hinterhand haben. Das Tor macht er mit seiner ganzen Erfahrung natürlich überragend. Ansonsten sind wir einfach froh, dass wir in dieser Saison endlich einmal ein enges Spiel für uns entscheiden konnten.“ Durch den Heimerfolg kann der TuS Mayen am Sonntag (15 Uhr) völlig entspannt und ohne Druck zum Auswärtsspiel beim favorisierten Tabellenzweiten FV Rübenach fahren. Steil: „Der eine oder andere Spieler wird zurückkehren, wir sind in dieser Partie aber ohnehin Außenseiter.“

TuS Mayen – FC Metternich 2:1 (1:1)

TuS Mayen: Kök, Müllen (90+4. Müller), Gilles, Demiraj (53. Akburak), Schneider (89. Johann), Krechel, Bilac, Hanioui, Kohlhaas, Dido (67. Amedov), Aliou (70. Weis).

FC Metternich: Grube, Wans, Wagner (65. Hankammer), Toumpan (77. Seitz), Fries, Trieb (86. Elkebir), Brittner, Kimmel (88. Schmeel), Pies, Simsek, Penk (67. Lohmer).

Schiedsrichter: Marlon Manderfeld (Oberkyll).

Zuschauer: 125.

Tore: 1:0 Josip Bilac (26.), 1:1 Fabien Fries (37. Foulelfmeter), 2:1 Niklas Weis (86.).