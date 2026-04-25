Der FC Metternich hat durch den 4:3-Auswärtssieg beim FC Emmelshausen-Karbach II den dritten Tabellenplatz verteidigt und hat nun die besten Aussichten auf „Bezirksliga-Bronze“.
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Wenngleich selbst für den Sieger der Aufstieg nicht mehr realistisch ist, so bot das Duell der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen dem FC Emmelshausen-Karbach II und dem FC Metternich mit sieben Toren den Anwesenden gute Unterhaltung. Der Tabellendritte Metternich setzte sich beim nun Ex-Vierten FCEK II mit 4:3 (2:1) durch, es war der siebte Dreier in Serie für den FCM.