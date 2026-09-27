Chancen satt, aber nur ein Tor Niederlage in Mülheim macht HSV-Coach Fink fassungslos Jan Müller 27.09.2026, 21:27 Uhr

i Die Szene, die das Spiel entschied: Mülheims Martin Zabert springt elegant über Neuwieds Schlussmann Jan Lück und vollendet wenig später zum 1:0. Dabei blieb es trotz etlicher Chancen. René Weiss

Der Knoten will einfach nicht platzen beim HSV Neuwied. Nach dem Abbruch des Spiels gegen Güls stand Trainer Stefan Fink zuletzt zwar wieder mehr Personal zur Verfügung, doch das Drücken des Resetknopfs zeigte auch in Mülheim-Kärlich zu wenig Wirkung

Auf dem Papier stand im Duell der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen der SG 2000 Mülheim-Kärlich II und dem HSV Neuwied ein knapper 1:0 (1:0)-Heimsieg der gastgebenden Rheinlandligareserve. Doch das Ergebnis spiegelt nicht einmal ansatzweise das Offensivspektakel beider Seiten wider.







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