In der Bezirksliga Mitte verspielt der HSV Neuwied eine 3:1-Führung gegen Maifeld. Giovanni Landi trifft doppelt, doch tumultartige Szenen in der Schlussphase und strittige Schiedsrichterentscheidungen prägen das hitzige 3:3.
Lesezeit 2 Minuten
Torwart Florian Geisler rief mehrfach den ersten Spieltag in Erinnerung. Nach dem 0:2 seiner SG Maifeld-Ellenz im Auswärtsspiel beim HSV Neuwied zum ersten, nach dem 1:3 zum zweiten Mal: „Die haben schon einmal eine Führung hergegeben. Wir machen immer weiter.