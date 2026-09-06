Neuwied gibt 3:1 aus der Hand
Nicht erst bei Maifelds 3:3 kochen die Emotionen hoch
Mittendrin, statt nur dabei: Schiedsrichter Julian Hoß hatte im Bezirksligaduell zwischen dem HSV Neuwied und der SG Maifeld-Elz
Mittendrin, statt nur dabei: Schiedsrichter Julian Hoß hatte im Bezirksligaduell zwischen dem HSV Neuwied und der SG Maifeld-Elztal mehr zu tun, als ihm lieb sein konnte.
René Weiss

In der Bezirksliga Mitte verspielt der HSV Neuwied eine 3:1-Führung gegen Maifeld. Giovanni Landi trifft doppelt, doch tumultartige Szenen in der Schlussphase und strittige Schiedsrichterentscheidungen prägen das hitzige 3:3.

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Torwart Florian Geisler rief mehrfach den ersten Spieltag in Erinnerung. Nach dem 0:2 seiner SG Maifeld-Ellenz im Auswärtsspiel beim HSV Neuwied zum ersten, nach dem 1:3 zum zweiten Mal: „Die haben schon einmal eine Führung hergegeben. Wir machen immer weiter.
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