In der Fußball-Bezirksliga Mitte trifft der Siegeszug von Metternich auf die Durststrecke von Oberzissen. Spannende Neuzugänge und der Kampf um den Klassenverbleib sorgen für zusätzliche Brisanz.
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Zum Duell der Gegensätze kommt es am Sonntagnachmittag (15 Uhr) zwischen dem FC Germania Metternich und dem SV Oberzissen. Während die Hausherren derzeit in der Fußball-Bezirksliga Mitte von Sieg zu Sieg eilen und die vergangenen sieben Ligapartien für sich entscheiden konnten, sind die Gäste aus dem Brohltal im gleichen Zeitraum ohne jeglichen Punktgewinn.