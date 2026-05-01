Germania empfängt SVO Neuzugänge bei Oberzissen und Metternich Jan Müller 01.05.2026, 10:50 Uhr

i Nils Schöning (in Grün) und der SV Oberzissen spielen am Sonntag in Metternich und hoffen darauf, dass danach der Klassenverbleib endgültig festgezurrt ist. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

In der Fußball-Bezirksliga Mitte trifft der Siegeszug von Metternich auf die Durststrecke von Oberzissen. Spannende Neuzugänge und der Kampf um den Klassenverbleib sorgen für zusätzliche Brisanz.

Zum Duell der Gegensätze kommt es am Sonntagnachmittag (15 Uhr) zwischen dem FC Germania Metternich und dem SV Oberzissen. Während die Hausherren derzeit in der Fußball-Bezirksliga Mitte von Sieg zu Sieg eilen und die vergangenen sieben Ligapartien für sich entscheiden konnten, sind die Gäste aus dem Brohltal im gleichen Zeitraum ohne jeglichen Punktgewinn.







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