Mehr erhofft hatte sich der HSV Neuwied, doch den Glauben an die eigene Stärke verloren hat niemand beim Tabellenelften der Bezirksliga Mitte. Nach zwei Niederlagen in Pokal und Liga soll gegen die SG Viertäler der Hebel umgelegt werden.

Eine Tabelle liefert nach 4 von 30 Spieltagen noch keinen Grund, nervös zu werden. Ein Sieg, und es kann im Ranking ganz schnell ein gutes Stück nach oben gehen. Darauf hofft Fußball-Bezirksligist HSV Neuwied in seinem Heimspiel an der Dierdorfer Straße am Sonntag ab 15.30 Uhr gegen die SG Viertäler Oberwesel.

„Im vergangenen Jahr waren wir der Aufsteiger, jetzt ist der Anspruch an uns selbst gestiegen.“

Stefan Fink, Trainer HSV Neuwied

Die 0:3-Niederlage bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich II, in dieser Deutlichkeit am Spielverlauf gemessen sicherlich zu hoch, führte Stefan Fink erstmals in dieser Saison eine Leistung vor Augen, die ihm nicht gefiel. Gegen die noch sieglosen Gäste, die sich unter der Woche im Pokaleinsatz gegen die Mülheim-Kärlicher Erstvertretung befanden und mit 0:5 unterlegen waren, hofft der Heimatsportverein wieder auf einen Dreier.

„Im vergangenen Jahr waren wir der Aufsteiger, jetzt ist der Anspruch an uns selbst gestiegen. Die Jungs haben auch gegen Mülheim und im Rheinlandpokal gegen Betzdorf gesagt, dass sie gewinnen wollen. Das liebe ich an meinem Team“, sagt der Neuwieder Trainer. Es liege viel am eigenen Spiel. Wenn der HSV dieses abrufe, könne er in der Bezirksliga jeden Gegner schlagen. Woran es mehrmals in dieser Saison mangelte, ist die Chancenverwertung. „Ein Tor beeinflusst bekanntermaßen auch den Spielverlauf“, erinnert Fink an die Partien gegen Metternich, Ahbach und Mülheim, in denen aus vielen Chancen zu wenig gemacht wurde.

Kaiser ist noch gesperrt

Einer, der Tore erzielen kann, ist Sascha Kaiser. Aber er ist gegen Oberwesel letztmals gesperrt. „Auch ohne Sascha ist mir nicht bange. Ich erwarte am Sonntag eine gute Leistung, für die Mannschaft gilt das Gleiche“, berichtet Fink, dem das gleiche Aufgebot wie vor einer Woche zur Verfügung steht. Es soll nur wieder ein anderes Gesicht zeigen und seine Qualitäten auf den Platz bringen. Im Training am Dienstag und Donnerstag sprach der HSV-Coach die jüngsten Mängel an: „Es ging um das Halten der Positionen, wo wir uns in welcher Situation hinbewegen und welcher Ball der logische nächste ist.“