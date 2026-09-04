Trotz ungünstiger Vorbereitung Neuwieder wollen gegen Maifeld den Bann brechen René Weiss 04.09.2026, 13:46 Uhr

i Nach der Niederlage in Rübenach ist der HSV Neuwied um Trainer Stefan Fink am Sonntag gegen die SG Maifeld-Elztal auf Wiedergutmachung aus. René Weiss

Bei der 2:7-Niederlage in Rübenach zeigte Mitte-Bezirksligist HSV Neuwied keine gute Vorstellung. Am Sonntag im Heimspiel gegen die SG Maifeld-Elztal wollen sich die Deichstädter wieder besser präsentieren.

Stefan Fink ließ sich unter der Woche von einem Podcast zum Thema Sportpsychologie beschallen. Die inhaltliche Kernaussage: Eine Niederlage ist manchmal nur eine Niederlage – und nicht mehr. Eine Botschaft, die den Trainer des HSV Neuwied gerade nach der enttäuschenden 2:7-Klatsche am Sonntag gegen Rheinlandliga-Absteiger FV Rübenach bei aller Enttäuschung („Ich habe der Mannschaft vor dem Spiel zwei Sachen gesagt, sie hat nichts davon ...







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