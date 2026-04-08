Beim 2:1 gegen Oberzissen Neuwieder kommen nach spektakulärem Treffer zum Sieg René Weiss 08.04.2026, 09:29 Uhr

i Giovanni Landi (weißes Trikot, hier im Duell mit Mustafa Madanoglu) hatte einen großen Anteil am Sieg des HSV Neuwied gegen den SV Oberzissen. René Weiss

Giovanni Landi sorgte für einen besonderen Moment im Heimspiel des HSV Neuwied gegen den SV Oberzissen. Mit einem sehenswerten Tor machte er den 2:1-Sieg des HSV gegen den SV perfekt.

Viele Höhepunkte hatte das Oster-Nachholspiel in der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen dem HSV Neuwied und dem SV Oberzissen am Dienstagabend nicht zu bieten, in der 83. Minute jedoch einen, der sich gewaschen hat. Nach einer Ablage von Yannik Finkenbusch lag Giovanni Landi quer in der Luft und drosch den Ball mit einem spektakulären Seitfallzieher ins Tor der Gäste.







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