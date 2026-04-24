Spiel um die goldene Ananas Neuwied will noch möglichst viele Punkte holen René Weiss 24.04.2026, 09:51 Uhr

i Gibt es gegen den Tabellenführer auch Grund zum Jubeln? Der HSV Neuwied (in Weiß) will den SV Untermosel schocken. René Weiss

Für den HSV Neuwied geht es in der Fußball-Bezirksliga Mitte um nichts mehr. Im ersten Spiel um die goldene Ananas will das Team von Trainer Stefan Fink den Tabellenführer aus Untermosel schocken.

Den Klassenverbleib hat der HSV Neuwied in der Fußball-Bezirksliga Mitte schon fünf Spiele vor dem Saisonende geschafft, das nächste Ziel wurde durch Stefan Fink klar formuliert. „Es sind jetzt vielleicht Spiele um die goldene Ananas für uns, aber diese goldene Ananas hätten wir gerne mit möglichst noch vielen Siegen“, sagt der HSV-Trainer, der sich den Spaß nicht nehmen ließ, eine eben solche Ananas als symbolische Trophäe anzuschaffen und sie ...







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