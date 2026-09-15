Güls zu Gast am Mittwochabend Neuwied will im Sechs-Punkte-Spiel den ersten Dreier Jona Heck 15.09.2026, 08:00 Uhr

i Neuwieds Fabian Weber (in Weiß) wird seinem HSV am Mittwochabend gegen Güls aufgrund einer Gelb-Roten Karte fehlen. René Weiss

In der Bezirksliga Mitte steht der HSV Neuwied nach drei Niederlagen und drei Remis noch ohne Sieg da. Auf dem vorletzten Tabellenplatz liegend, kämpft das Team gegen den BSC Güls um den ersten Dreier der Saison.

Es soll noch nicht sein für den HSV Neuwied: In der Fußball-Bezirksliga Mitte verlor das Team um Trainer Stefan Fink drei der ersten sechs Spiele, zudem spielte man dreimal Remis. Der erste Saisonsieg lässt weiter auf sich warten – wenn es nach den Neuwiedern geht aber nicht mehr lange.







Artikel teilen

Artikel teilen