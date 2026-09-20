Nach Spielabbruch gegen Güls
Neuwied-Trainer Fink: Das war die richtige Entscheidung
„Die Dinge mussten sich nicht zu einem Spielabbruch entwickeln“, findet Stefan Fink, Trainer des HSV Neuwied.
„Die Dinge mussten sich nicht zu einem Spielabbruch entwickeln“, findet Stefan Fink, Trainer des HSV Neuwied.
Jörg Niebergall

Trainer Stefan Fink blickt auf den Spielabbruch in der Bezirksliga Mitte zwischen seinem HSV Neuwied und dem BSC Güls zurück. Nach 85 Minuten war beim Stand von 1:3 vorzeitig Schluss. War die Entscheidung, das Spiel nicht fortzusetzen, richtig?

Lesezeit 1 Minute
Am vergangenen Mittwochabend kam es in der Bezirksliga Mitte zum Spielabbruch zwischen dem HSV Neuwied und dem BSC Güls. In der 85. Minute beendete Schiedsrichter Leo Glabach die Partie vorzeitig beim Stand von 3:1 für den Gast aus Güls. Während des hitzigen Spiels hatte der Schiedsrichter Gelbe Karten im Dutzend und eine Gelb-Rote Karte verteilt.
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