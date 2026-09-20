Trainer Stefan Fink blickt auf den Spielabbruch in der Bezirksliga Mitte zwischen seinem HSV Neuwied und dem BSC Güls zurück. Nach 85 Minuten war beim Stand von 1:3 vorzeitig Schluss. War die Entscheidung, das Spiel nicht fortzusetzen, richtig?
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Am vergangenen Mittwochabend kam es in der Bezirksliga Mitte zum Spielabbruch zwischen dem HSV Neuwied und dem BSC Güls. In der 85. Minute beendete Schiedsrichter Leo Glabach die Partie vorzeitig beim Stand von 3:1 für den Gast aus Güls. Während des hitzigen Spiels hatte der Schiedsrichter Gelbe Karten im Dutzend und eine Gelb-Rote Karte verteilt.