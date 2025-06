Nachdem die Fußballsaison 2024/25 vor rund einem Monat zu Ende gegangenen ist, wirft die Spielzeit 25/26 schon wieder ihre Schatten voraus. Die Bezirksligisten der Region starten langsam aber sicher in die Sommervorbereitung und wollen dort den Grundstein für ein erfolgreiches Jahr legen. Was sich bei den Vereinen in der spiel- und trainingsfreien Zeit noch getan hat und gegen wen die jeweiligen Mannschaften ihre Testspiele absolvieren werden, gibt es im Überblick.

TuS Mayen verpflichtet Torhüter Fynn Ladda

Vor seiner mittlerweile dritten Bezirksligasaison steht der TuS Mayen. Wie in den vergangenen beiden Spielzeiten gab es auch in diesem Sommer im Kader des Traditionsvereins eine gewisse personelle Fluktuation zu verzeichnen. Neben den bereits bekannten Abgängen und Neuzugängen haben die Verantwortlichen rund um Trainer Marc Steil in den vergangenen Wochen auch noch die letzte Baustelle beseitigt und in Fynn Ladda einen zweiten Torhüter verpflichtet. Ladda, der zuletzt beim zukünftigen Klassenkonkurrenten SG Augst spielte, wird zusammen mit dem ebenfalls neuen Schlussmann Dominik Klein um die Nummer eins konkurrieren.

Die Testspiele des TuS Mayen im Überblick: 6.-7. Juli Casablanca-Cup SG 99 Andernach, 13. Juli gegen die SG Augst, 19. Juli (12.30 Uhr) gegen den TuS Immendorf, 22. Juli Sportwoche SG Ettringen, 26. Juli (17 Uhr) gegen die SG Schneifel, 29. Juli (20 Uhr) gegen die SG 99 Andernach.

Kaum Veränderungen gab es derweil beim letztjährigen Tabellenachten, dem SV Oberzissen. Neben dem Abgang von Toptorjäger Tim Esten (SG 99 Andernach) hat der Verein aus dem Brohltal in Lucas Gessner (SG Westum/Löhndorf) lediglich einen weiteren Spieler ziehen lassen müssen, sodass Coach Eike Mund auf einen bereits eingespielten Kader bauen kann. Nach den ersten Einheiten, die bereits am vergangenen Donnerstag begonnen haben, steht am kommenden Wochenende beim Casablanca-Cup der SG 99 Andernach der erste Leistungstest auf dem Programm.

Die weiteren Tests im Überblick: 9. Juli (19.30 Uhr) gegen den Ahrweiler BC, 12. Juli (16 Uhr) Blitzturnier bei der SG Eich, 15. Juli (19.30 Uhr) bei der SG Inter Sinzig, 18. Juli gegen die SG Maifeld-Elztal, 25. Juli (20 Uhr) gegen die SC Fliesteden, 29. Juli bei der SG Saffig-Miesenheim.

i Die Spieler des TuS Oberwinter (am Ball mit Ibrahim Sidibe Arama) haben es mit einem neuen Trainer zu tun, denn auf Cornel Hirt folgt nun Mario Brötz. Martin Gausmann

Unter neuer Leitung eines jedoch alten Bekannten geht der TuS Oberwinter in der kommenden Saison ins Rennen. Nachdem Cornel Hirt über fünf Jahre die Trainertätigkeit innehatte, wird fortan Mario Brötz die Geschicke auf der Bandorfer Höhe leiten. Brötz, der als Spieler 14 Jahre das Trikot des TuS trug und dort auch seine aktive Karriere beendete, kennt den Verein in- und auswendig und dürfte daher nur wenige Anlaufschwierigkeiten haben.

Einen wirklichen Abgang gibt es Stand jetzt auch noch nicht zu verzeichnen, laut Brötz wird es dahingehend aber noch in den kommenden Tagen und Wochen zu Veränderungen kommen. Neu im Team sind dagegen Lulzim Neziri und Damir Murselovic (beide SG Inter Sinzig) und Maximilian Küpper (Ahrweiler BC U19).

Die Testspiele des TuS Oberwinter: 8. Juli 20 Uhr bei der SG Vettelschoß, 11. Juli (19.30 Uhr) in Gönnersdorf gegen den Ahrweiler BC, 13. Juli (19.30 Uhr) bei der SG Landskrone Heimersheim, 20. Juli (13 Uhr) bei TuRa Oberdrees, 23. Juli (19.30 Uhr) gegen den FV Rheinbrohl, 27. Juli (15 Uhr) gegen Volmershoven.

i Auf Tim Palm (in Rot), der seine Laufbahn beendete, muss die SG Westum/Löhndorf in der kommenden Bezirksligasaison verzichten. Jörg Niebergall

Nach nur einem Jahr A-Klasse hat die SG Westum/Löhndorf in beeindruckender Manier den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga Mitte geschafft. Verzichten muss das Team von Trainer Tomas Lopez in der neuen Saison auf die Tore des Sturmduos Thomas Enke/Tim Palm, die ihre Karrieren ebenso beendet haben wie Roderik Speich. Enke und Palm waren in der vergangenen Saison immerhin für 39 von insgesamt 66 Toren verantwortlich. Neu im Team ist dagegen Lucas Gessner (SV Oberzissen).

Die Testspiele im Überblick: 3. Juli (19.30 Uhr) gegen die SG Ettringen/St. Johann, 8. Juli (19.30 Uhr) gegen die SG Inter Sinzig, 12. Juli Sporwoche Gönnersdorf, 19. Juli (16 Uhr) gegen den FV Rheinbrohl, 26. Juli (17 Uhr) gegen den TuS Montabaur.